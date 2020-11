Antonella Elia si è rivelata un’opinionista al vetriolo, con uno stile affilato e senza mezze misure che pare piaccia al pubblico. Chi invece non gradisce le sue dichiarazioni sono gli abitanti all’interno della Casa, che si sarebbero spesso sentiti feriti dalle critiche della Elia, al punto che alcuni di loro starebbero considerando di procedere a livello legale contro l’opinionista.

Se la situazione precipitasse ulteriormente, Alfonso Signorini si ritroverebbe davvero con una bella gatta da pelare.

Elia: commenti a Brandi, Oppini e Gregoraci

Sono numerosi i concorrenti per i quali Antonella Elia ha avuto parole piuttosto “dolenti”.

Matilde Brandi, per esempio, per lei è “una iena”: “Sei andata nelle trasmissioni di Barbara d’Urso a prendere posizione e qui invece fai quella composta, sei una vera ipocrita“, le ha infatti detto in vista à vis.

Parole al vetriolo anche per Francesco Oppini, definito “viscido” per via di un’amicizia con Tommaso Zorzi che Elia non ritiene autentica: “Per me il dirti -viscido- è perché secondo me hai avuto un comportamento da furbo, tenendo il piede in due scarpe”.

Lo scontro più forte è però avvenuto con Elisabetta Gregoraci, criticata perché ritenuta “costruita” e, rivolgendosi a Pierpaolo Petrelli, aveva detto: “tutta questa è una grande performance semplicemente per avere un carattere nella Casa da parte di Elisabetta”.

Chi vuole querelare Antonella Elia

Nel corso della scorsa notte i concorrenti “feriti” dalla Elia hanno parlato della questione, ed alcuni di loro sembrano in procinto di voler agire contro l’opinionista. Addirittura, la Gregoraci avrebbe già allertato i suoi avvocati, chiedendo loro se era possibile sporgere querela. Francesco Oppini avrebbe invece dichiarato che la madre Alba Parietti avrebbe in passato fatto causa per episodi molto meno gravi.

Adua Del Vesco sarebbe intervenuta nella discussione, dicendo di essere d’accordo sul fatto che alcune affermazioni della Elia sarebbero passibili di denuncia.

Ora, occorre capire come si comporterà Signorini: giustificherà la sua opinionista o andrà incontro ai suoi concorrenti?

