Per il pubblico del Grande Fratello Vip iniziano ad essere tante le questioni mal digerite. Su tutte sembra esserci la conduzione traballante di Alfonso Signorini che continua a convincere sempre meno. I primi passi falsi sembrano da ricondursi all’episodio legato a Mario Balotelli, troppo poco “castigato” per quelle bruttissime parole spese nei confronti di Dayane Mello cui era seguita una ramanzina giudicata “soft” dal pubblico. Poi i dubbi sul televoto e ora l’ultimo “scandalo” legato a Francesco Oppini.

Un climax di “intoppi” e di fatti che il pubblico ha poco gradito tanto da portare alla creazione di una vera e propria petizione che prende di mira Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip: il pubblico rumoreggia

Basta farsi un veloce giro su Twitter per toccare con mano il malcontento del popolo di telespettatori del Grande Fratello Vip. L’ultima “pietra dello scandalo” sembra essere stata la grazia offerta da Signorini a Francesco Oppini, reo di aver pronunciato frasi lesive nei confronti di Dayane Mello ma più in generale di tutte le donne. Frasi, nella sostanza, affatto dissimili da quelle pronunciate da altri ex concorrenti del reality che però, ai tempi, proprio queste vennero squalificati nell’immediato dopo aver subito un mero processo mediatico.

Insomma, non proprio lo stesso trattamento e anzi una vera e propria disparità che al pubblico non è piaciuta.

La rivolta degli ex gieffini squalificati

Di ieri lo sfogo di Salvo Veneziano, l’ex gieffino che ha riversato sui social il suo scontento per le parole spese da Signorini nei confronti di Oppini, salvato per essere “un bravo ragazzo” a cui sono scappate parole orribili e non ripetibili, per le quali sono arrivate pubblicamente le opportune scuse.

Scuse che però ai tempi non avevano salvato Veneziano e Clemente Russo, entrambi squalificati. E il pubblico sembra essere della stessa opinione convenendo sulla presenza di presunti “concorrenti protetti” da Alfonso Signorini tra cui lo stesso Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Non ha convinto nessuno il risultato del voto delle ultime puntate con una Maria Teresa al minimo dei voti al di sotto di Elisabetta Gregoraci per poi collezionare, nell’ultima votazione, un “non” sorprendente ma sorprendente 57%.

La petizione contro Alfonso Signorini

Di fronte a tutte queste criticità è proprio il pubblico che nutre non poche incertezze sulla conduzione di Alfonso Signorini a tal punto da indire una petizione su change.org dal nome Rimozione dal ruolo conduttore di Alfonso Signorini dal Grande Fratello Vip.

“Dato il pessimo lavoro che sta svolgendo Alfonso Signorini – si legge nella petizione – conduttore dell’attuale quinta edizione dell’amato reality Grande Fratello Vip, chiediamo la sostituzione immediata vista la conduzione“. Tra le accuse mosse a Signorino quelle di “favoritismi palesi, impunizioni di violenza verbale, conflitto di interesse, irregolarità nel televoto, irregolarità nelle nomination fatte a suo uso per salvare i concorrenti suoi preferiti“.

Accuse molto forti che troveranno voce? Signorini risponderà alle accuse vere o presunte? Non resta che attendere la prossima puntata in agenda venerdì sera per saperne di più.

