Continua a tenere banco la sempre più complice amicizia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Nel nuovo appuntamento con il reality la loro relazione viene messa sotto accusa da Antonella Elia. “Abbracci patetici“, “tutto questo è una performance“, gli attacchi dell’opinionista.

Elisabetta e Pierpaolo, feeling crescente

Nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, tiene banco l’affaire Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Il loro feeling nella Casa è sempre più palpabile, eppure non tutti sono convinti della veridicità del loro rapporto. Alfonso Signorini cerca di fare chiarezza sulla questione chiedendo a Pierpaolo come si trova al fianco della showgirl: “Io con Elisabetta mi sto godendo il momento, non faccio calcoli né nulla.

Vivo giorno dopo giorno e quello che arriva, arriva. Se ho un bel sentimento da vivere con lei, perché non vivermela? È una cosa che mi fa stare bene, lo svegliarmi la mattina e darle baci e abbracci“. Elisabetta dal canto suo rigetta ogni accusa che la vorrebbe più vicina al coinquilino ogni volta che lei si trova al televoto: “Non ho bisogno di avvicinarmi a Pierpaolo quando sono in nomination.

Questo mi spiace, perché ciò che di più bello e puro c’era si sta rovinando“.

Antonella Elia all’attacco

Non solo alcuni membri della Casa sono dubbiosi della veridicità del loro feeling, ma in studio anche Antonella Elia ha qualcosa da dire. L’opinionista non è nuova ad attacchi contro la ex moglie di Flavio Briatore e non ha mai rinunciato ad esprimere al sua opinione su di lei. Anche questa sera la Elia va all’attacco: “Ormai ho tutti appunti preziosi. Allora cara Elisabetta, ho fatto una riflessione: penso che tu nella vita ti sia sempre appoggiata a un uomo.

Vorrei che oltre a offenderti di certe cose, trovassi il coraggio di far vedere chi sei veramente. Perché credo che tuo figlio nella Casa ammirerebbe molto non tu che abbracci un ragazzino fingendo una storiella, ma quello che tu sei veramente“.

L’accusa dell’opinionista: “La vedo come una performance“

L’opinionista è un fiume in piena e lancia una forte accusa alla Gregoraci: “I tuoi abbracci a Pierpaolo sono patetici, perché fanno immaginare chissà cosa ma in realtà non sono niente.

Io la vedo come una performance: hai scelto di appoggiarti ad un uomo fingendo una storia che non esiste. Tu invece Pierpaolo, hai iniziato con scherzi e sorrisi, adesso non esisti più, sei solo grattini a Elisabetta. Pierpaolo non farti prendere in giro perché ai miei occhi tutta questa è una grande performance semplicemente per avere un carattere nella Casa da parte di Elisabetta“.

