Continua il tira e molla tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. I due inquilini continuano ad allontanarsi e riavvicinarsi, tra litigi e chiarimenti, senza rendere chiaro al pubblico il loro reale rapporto. Stasera nuovi colpi di scena, con una lettera speciale per Pierpaolo da parte della conduttrice.

Elisabetta e Pierpaolo tra litigi e riavvicinamenti

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continuano a far ‘impazzire’ Alfonso Signorini e il pubblico del reality. Fra i due i tira e molla sono molteplici e, se un giorno sono lontanissimi e non parlano per tutto il tempo, il giorno dopo si sono già riavvicinati.

Tanti litigi, tante incomprensioni, ma anche un grande affetto reciproco che li spinge ogni volta ad un riavvicinamento. Come è capitato negli scorsi giorni, con i due che si sono allontanati dopo l’ultima puntata. In quell’occasione la showgirl ha svelato per chi sono indirizzati i messaggi segreti (alcuni colpi di mano sul cuore) che quotidianamente manda fuori dalla Casa: non un ragazzo in particolare, ma il suo gruppo di affezionati amici. Per il ragazzo non tutto è chiaro e così ha affrontato faccia a faccia la Gregoraci per capire come stanno realmente le cose e se c’è davvero un ragazzo ad attenderla fuori.

Nonostante il duro scontro, i due si sono riavvicinati e stretti in un lungo abbraccio chiarificatore, segno che l’affetto è sempre più forte.

La crisi di Pierpaolo

Ma Alfonso Signorini vuole davvero vederci chiaro e così, nella diretta di stasera, apre un nuovo capitolo di questa lunghissima saga d’amore. Il conduttore convoca Pierpaolo in Mistery Room, in cui ha modo di lasciarsi andare alle confessioni: “In questi giorni le sono stato vicino perché era in nomination, ma i miei occhi sono un po’ cambiati perché ho iniziato a realizzare.

Sono tre notti che non chiudo occhio, un po’ per i pensieri, un po’ perché potrebbe uscire e per me sarebbe la più grande perdita. Le più forti emozioni che ho vissuto qui dentro, le ho vissute con lei“.

La lettera di Elisabetta: “Pensami, io lo faccio sempre“

Ma Pierpaolo riceve una bellissima sorpresa, quando il conduttore lo informa di una lettera scritta per lui da parte di Elisabetta.

La Gregoraci, al televoto, ha voluto versare su carta tutto ciò che pensa dell’ex ‘Velino: “Ho deciso di scrivere una lettera a Pierpoalo perché voglio che tu abbia qualcosa di mio dovessi uscire. Potrebbero essere le mie ultime ore. Quando ho iniziato questa avventura, mai avrei immaginato di trovare una persona come te. Il distacco sarà difficile per entrambi. Voglio dirti grazie, perché la mia avventura non sarebbe stata la stessa senza di te. Grazie per i tuoi occhi così belli, gli abbracci così sinceri, i sorrisi che mi aiutavano ad andare avanti. Pensami, io lo faccio sempre.

Mi mancherai un sacco. Elisabetta“. La lettera manda in confusione Pierpaolo, che scoppia in lacrime per le bellissime parole a lui indirizzate.

Le verità di Elisabetta Gregoraci

Il ragazzo viene poi convocato in un’altra stanza, dove c’è la Gregoraci ad aspettarlo. L’atmosfera è delle più romantiche, tra palloncini a forma di cuore e luci ovunque. I due si ritrovano e si lasciano andare a una serie di abbracci, segno che il loro rapporto è al momento stabile. Signorini però decide di mettere la showgirl spalle al muro e cercare di carpire da lei la sua verità sul presunto uomo misterioso che la sta aspettando fuori dalla Casa.

La Gregoraci è molto vaga nella risposta: “Non so se ho qualcuno che mi aspetta ma penso, da quando sono qua dentro, che mi capita di pensare a una persona, che non è Pierpaolo“. Ma sul rapporto con Pierpaolo è certa: “Ci incontreremo e faremo una bellissima cena io e lui“. Ma Signorini insiste, vuole sapere di più sulla possibilità che Elisabetta possa realmente interessarsi a Pierpaolo: la showgirl inizialmente rimane molto vaga, per poi lasciarsi andare a una serie di abbracci e sorrisi con il coinquilino. Pretelli, in cuor suo, si augura che possa esserci ancora un briciolo di speranza.

