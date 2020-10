Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci fa sempre parlare di sé, in un modo o nell’altro. E non solo per la liaison con Pierpaolo Pretelli, che li ha poi portati a un graduale allontanamento. La bella showgirl questa volta spiazza tutti rivelando un importante dettaglio sulla persona misteriosa pronta ad aspettarla fuori dalla Casa.

Nuovo gossip per Elisabetta Gregoraci

Sta impazzando in questi giorni un gossip legato ad Elisabetta Gregoraci. La showgirl, attuale concorrente del Grande Fratello Vip è al centro di numerosi voci che la vedrebbero legata ad un uomo misterioso, pronto ad aspettarla fuori dalla Casa.

Nella stessa Casa, peraltro, la ‘Eli’ ha intrecciato un rapporto di affetto con Pierpaolo Pretelli. Il loro feeling, visto da tutti come un principio di innamoramento, è stato però declassato dalla Gregoraci a semplice ma speciale amicizia. Ma di lei non si smette di parlare, considerando che è al centro di un vero e proprio caso. In numerose occasioni, infatti, la showgirl ha ripetuto un gesto che lascia presagire qualcosa di positivo: due o tre colpi sul cuore con la mano. Un messaggio in codice che lascia presagire che, proprio nel suo cuore, ci sia qualcuno di speciale ad attenderla.

Nella diretta di questa sera Alfonso Signorini la mette alle strette e cerca di fare chiarezza.

L’ipotetico nome dell’uomo del mistero

Il conduttore, grande amico di Elisabetta, le annuncia con grande schiettezza: “Io sono una persona diretta e sai che ci conviene sempre nella vita essere sinceri: adesso ti farò una domanda precisa e mi aspetto una tua risposta precisa e sincera. Anche perché avrei tutti i modi per dirti che stai mentendo“.

Il conduttore arriva al nocciolo della questione ponendolo un quesito: “Ti faccio due nomi di uomini, uno di questi potrebbe appartenere al tuo presente: Piero e Stefano“. La risposta di Elisabetta risponde: “Conosco uno Stefano, ma anche un Piero“. Il giornalista coglie subito la palla al balzo: “Piero de Il Volo lo conosci?“. Il riferimento è proprio alle voci che circolano in questi giorni che vedrebbe la showgirl legata al cantante del celebre trio. Lei risponde: “Certo, è un mio amico“. Signorini entra ancor di più nel vivo del mistero: “Hai avuto una storia con lui?

“. “No, non ho avuto nessuna storia con lui“, chiosa secca la showgirl.

Le sue risposte, tuttavia, sembrano poco convincenti e lasciano in Alfonso Signorini e in una buona fetta di pubblico numerosi dubbi. Dunque è ancora mistero sull’identità dell’amico speciale che avrebbe rubato il cuore della Gregoraci. Quello che sembrerebbe quasi certo è il nome: Stefano o Piero.

