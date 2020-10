Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, gli animi nella Casa si sono scaldati. Specificatamente, quelli di Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci, al centro dell’unico vero flirt o presunto tale di questa edizione, a distrarre dalle simpatiche boutade della Contessa de Blanck e qualche crisi familiare tra altri concorrenti. Signorini ha tampinato la Gregoraci, tanto che dopo lo stesso pretendente Pretelli ha deciso di affrontarla a viso aperto.

I segni sul cuore di Elisabetta Gregoraci

Tanti gli indizi sul fatto che Elisabetta Gregoraci potrebbe avere qualcuno ad aspettarla fuori dalla Casa.

Più del figlio o dei presunti accordi di riservatezza con Briatore, una nuova fiamma vera e propria. In principio, c’è stato l’aereo passato sopra cinecittà per la Gregoraci: un messaggio non passato inosservato per Pretelli, che non sta affatto nascondendo le sue pretese sentimentali verso l’ex di Briatore. Quindi, Internet che nota un curioso gesto della Gregoraci, che sembra mandare messaggi segreti toccandosi il cuore di tanto in tanto.

Dopo la diretta di ieri, nella quale la Gregoraci ha sorvolato sia sul gesto sia sulla conoscenza intima con un tale Stefano o Piero, Pretelli l’ha presa da parte e i due hanno così parlato, veramente, per la prima volta.

Pretelli alla Gregoraci: “Hai una persona fuori?”

Qualcosa è saltato e il momento del confronto sembra arrivato. dopo balli e baci rubati nella Casa. Pierpaolo infatti ha affrontato a viso e cuore aperto Elisabetta, dichiarandosi perplesso e scioccato per la storia del battito sul cuore, che non aveva notato. La replica della Gregoraci è stata la stessa: “Il cuore è un simbolo che abbiamo fatto con la mia migliore amica, mia sorella, un mio amico… Non puoi conoscere la mia vita, sono persone che non posso salutare e ci siamo detti di fare questo“.

Una scusa che però non ha convinto Pretelli, che ha fatto la fatidica domanda: “Hai una persona fuori?“. Alla domanda, però, la Gregoraci ha risposto ancora una volta elusivamente. “Io non mi farei mai una storia dentro la casa, con o senza una persona fuori“.

La Gregoraci e Pretelli in lacrime nella Casa

Pur ammettendo che per lei Pierpaolo è “un punto di riferimento, se ho bisogno di un abbraccio ci sei“, la showgirl ha usato anche il bastone.

“Se vuoi di più non posso dartelo” ha ammesso. La discussione tra i due finisce male, a colpi di vaffa e con Pierpaolo Pretelli che scoppia in lacrime, confortato poi da Francesco Oppini.

È solo la prima parte della vicenda, però. Durante la giornata, infatti, i ruoli si sono invertiti ed è toccato a Elisabetta Gregoraci scoppiare a piangere: a stringerla in un eterno abbraccio è proprio Pretelli però. “Non siamo fidanzati, non ho il diritto manco di incazzarmi” è la frase che anticipa il crollo della Gregoraci: “Ci sono cose che non puoi capire“, si sente dire dalla voce ovattata dal pianto e dall’abbraccio.

