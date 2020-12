Alessia Marcuzzi, splendida ex modella, attrice e presentatrice ha dato libero sfogo ai suoi sentimenti e ai suoi pensieri, soprattutto per le difficoltà createle dagli haters durante una intervista.

Ancora pregiudizi di genere

“Sai cosa dicono di me? ‘Quella fa figli con tutti’. Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa”. Sono queste le parole della Marcuzzi affidate a Grazia. La conduttrice rivela le terribili parole che alcune persone le scrivono nei commenti sui vari social, sui quali è molto attiva con più di 5 milioni di follower su Instagram e più di un milione e mezzo su Facebook.

La famosa conduttrice non è alle prime armi riguardo alle critiche sui social, ma in quanto madre innamoratissima dei propri figli, alcuni commenti sono veramente difficili da accettae.

Alessia ha due figli, Tommaso e Mia, avuti rispettivamente da Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, e i rapporti sono ottimi sia con i padri dei bambini che con le attuali compagne degli stessi e come i fan ben sanno, dal 2014 è felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi.

La terapia in corso

Alessia Marcuzzi racconta anche di essere seguita da uno psicoterapeuta da circa un anno: “All’inizio passavo ore a rispondere a tutti ma proprio tutti“, racconta, “Ora ho smesso ho capito che mi faccio troppo male. Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai cinquant’anni”.

E ancora: “So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Quando ti vedono in televisione sembri invincibile”, spiega.

Alessia Marcuzzi e il Covid

Anche Alessia Marcuzzi, poco più di un mese fa, è risultata positiva al Covid-19.

La conduttrice de Le Iene non aveva partecipare a una puntata del programma rassicurando comunque i fan sulle sue condizioni. “Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio per condurre l’appuntamento del martedì de Le Iene. Il perché ce lo ha spiegato lei in collegamento“, spiegavano quelli de Le Iene. “Ha una carica virale bassa. Adesso Alessia è in isolamento”, avevano aggiunto. Poco dopo la bella notizia: “Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio pubblico.

Sono felice, certo! Ma il mio pensiero va a chi sta combattendo“, aveva raccontato.

