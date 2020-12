Anna Valle rompe il silenzio dopo il rincorrersi di notizie sulla sua presunta malattia. L’attrice di Vite in fuga rivolge un chiaro messaggio al pubblico precisando come stanno le cose e chiarendo, una volta per tutte, qual è la verità.

Anna Valle sulla presunta malattia: “Notizia falsa“

Anna Valle malata? Da tempo, sul web, diversi siti rilanciano la notizia di una presunta patologia cronica che la tormenterebbe, ma l’attrice ha deciso di non restare più in silenzio e ha rivolto un messaggio ai suoi fan e alla stampa per mettere a tacere ogni chiacchiera.

L’obiettivo è quello di ripristinare la verità in un contesto in cui, fin troppo facilmente, fonti e informazioni non vengono opportunamente verificate per dare al pubblico un servizio corretto, mancando così il rispetto di fatti e persone coinvolte. Il risultato, spesso, è una fake news che colpisce anche volti noti dello spettacolo.

Proprio contro questo stillicidio di falsità, la protagonista di Vite in fuga ha deciso di scendere in campo a chiarire, una volta per tutte, come stanno le cose. Le sue parole non lasciano margine all’interpretazione.

“C’è una notizia falsa che riguarda la mia salute – dichiara l’attrice in un chiarimento a mezzo video –, dice che io soffro di una patologia e non è assolutamente vero. Per mia fortuna godo di ottima salute, che in un momento drammatico come questo non è una cosa da dare per scontata e neanche da dare così, superficialmente”.

L’attrice ai fan: “State seguendo un profilo falso sui social“

E le precisazioni di Anna Valle non finiscono qui, perché l’attrice ha esordito con un accento sulla sua assenza sui social, invitando tutti a prestare attenzione.

“Mi trovo qui per ribadire un concetto per me molto importante: io non possiedo nessun profilo social. Quindi quello che alcuni di voi stanno seguendo sul web è soltanto un profilo falso. Non ci sono profili autorizzati, in modo ufficioso né ufficiale da me, in nessun modo“.

