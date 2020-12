Poche ore fa, Carolyn Smith ha rivolto ai fan un messaggio commosso in cui ha raccontato l’immenso dolore che si trova a vivere. Con gli occhi gonfi di lacrime, ha parlato della morte di una persona a cui era particolarmente legata.

Carolyn Smith, il dolore per la morte dell’amica

Carolyn Smith ha condiviso con i follower il suo immenso dolore per la perdita di una persona cara. Sono giorni difficili per il volto amato di Ballando con le Stelle, alle prese con una terribile notizia che l’ha raggiunta inaspettatamente.

Si tratta della morte di Gabriella, una donna che ha conosciuto il 4 ottobre scorso durante la puntata di Da noi… a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini.

Un incontro che risale a poco tempo fa, ma di grande impatto nel cuore di Carolyn Smith che ha scelto di mettere a nudo la sua sofferenza sui social.

Con un videomessaggio su Instagram, ha raccontato così il suo shock per quanto appreso: “Ciao Gabry, è nata un’intesa tra di noi, come se ti conoscessi da anni. Mi sei entrata nel cuore come un missile, piena di energia e vita…“.

Carolyn Smith e Gabriella, entrambe ospiti della trasmissione Rai per raccontare la loro storia, avrebbero fatto subito amicizia arrivando a sentirsi quotidianamente.

A rivelarle la sua scomparsa sarebbe stato il figlio della donna, con un messaggio che l’ha sconvolta: “Sono contenta che le nostre strade si sono incontrate, ma mi dispiace che non abbiamo potuto incontraci di persona“. Il racconto del giudice di Ballando ha colpito i fan, e un velo di lacrime ha coperto i suoi occhi durante il doloroso annuncio.

“Oggi non mi sento di sorridere – ha dichiarato nel filmato –, purtroppo Gabriella non c’è più. È un dolore… Non la conoscevo bene, però ci sentivamo quasi ogni giorno. Una grande guerriera. La sua presenza è entrata nel mio cuore“.

https://www.instagram.com/p/CIiIsltKTmr/

Carolyn Smith e il tumore: gli ultimi aggiornamenti sulla malattia

Carolyn Smith continua la sua lotta contro il cancro, malattia con cui ormai combatte da anni e sulla cui evoluzione, con grande coraggio, ha condiviso spesso aggiornamenti con il suo affezionato pubblico.

Il più recente risale alla giornata di ieri, 10 dicembre, quando ha pubblicato su Instagram un video in cui parla della terapia in corso: “Ultima chemio del 2020. Riprendo il 4 gennaio 2021. Una piccola pausa ci vuole ogni tanto. Domani altre analisi e altro che non vi spiego finché non è fatto a S. Andrea. Spero bene. Buonanotte“.

https://www.instagram.com/p/CIoSukBqAjT/

