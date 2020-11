Carolyn Smith ha recentemente partecipato al programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno. In quell’occasione la coreografa ha avuto modo di parlare della grave situazione sanitaria in cui ci troviamo per via dell’emergenza Covid.

Per la coreografa questa situazione è ancora più difficile che per molti altri, per via del fatto di essere una paziente oncologica. Per chi è malato, doversi trovare di fronte ad una situazione sanitaria problematica può essere estremamente grave, in certi casi (si veda ad esempio il caso denunciato da Martina Luoni).

Un periodo difficile

La coreografa, mentre cucinava insieme ad Antonella Clerici, si è espressa sull’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro paese e le sue relative conseguenze.

La Smith ha così ammesso: “Lo sai che io non mi lamento mai per niente, ma questo è un periodo difficile per tutti“. Questa situazione sta mettendo a dura prova pure lei , sebbene sia una donna molto forte: Carolyn infatti combatte ormai da 5 anni il suo tumore al seno: un’esperienza drammatica, che lei però ha sempre vissuto con il sorriso e con positività.

La giudice ha rivelato di riuscire ad affrontare la malattia anche grazie all’amore del suo amato marito, Ernestino Michielotto, e al suo impegno come giudice nel talent show di Milly Carlucci.

La Clerici ne ha approfittato per estrapolare alcune anticipazioni sulla prossima puntata di Ballando con le stelle, ma senza successo. La coreografa, infatti, ha spiegato di non voler rivelare niente e di non voler sapere nulla in prima persona: “Io non so niente e non voglio sapere niente, voglio le sorprese”. Dovremo aspettare così il prossimo sabato per vedere cosa ci riserverà la nuova puntata e quali saranno i colpi di scena.

Carolyn rivolge un appello al pubblico

Carolyn Smith ha poi fatto un appello al pubblico esortandolo a sostenere l’AIRC, l’ associazione per la lotta contro il cancro di cui lei è testimonial. “Tassativamente dobbiamo aiutare la ricerca. La ricerca va avanti, ha fatto dei passi da gigante, tutti devono fare donazioni, basta rinunciare anche solo a due caffè e donare”. La coreografa ha poi salutato Antonella e ha invitato il pubblico a guadare la prossima puntata di Ballando con le stelle in onda sabato in prima serata su Rai 1.

Approfondisci

Ballando con le stelle: Della Gherardesca-Di Vaira è scontro con Carolyn Smith

Carolyn Smith, incidente in casa: il video con gli aggiornamenti

Carolyn Smith sotto attacco risponde: “Nessuna precedenza in ospedale”