Sorpresa speciale per Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip. In video-collegamento con la Casa c’è Iva Zanicchi, che manda un saluto all’amico di sempre giù di morale in questo periodo. Per il paroliere il Natale non è una festa felice dopo la morte della madre, ma il pensiero di Iva gli risolleva il morale: “Non voglio vederti triste“.

Malgioglio: il ricordo commosso della madre

Al Grande Fratello Vip si respira già il clima natalizio usuale per questo periodo. Non tutti, però, vivono l’atmosfera delle feste all’insegna della felicità e della spensieratezza.

Cristiano Malgioglio, in particolare, soffre tantissimo il periodo del Natale, che lo riporta con la mente e con i ricordi alla compianta figura materna.

Il Natale era una festa che era solito passare con la famiglia e, soprattutto, al fianco della madre. Dopo la sua scomparsa non è stato più lo stesso e anche dicembre non sembra più portargli nel cuore la serenità proprio del mese delle feste.

Nella Casa il paroliere ne ha parlato a cuore aperto, sfogandosi in Confessionale. E nella puntata di stasera conferma quanto detto: “Io non amo questa festa da quando è venuta a mancare mia madre.

La cosa che mi dispiace è che devo dare un’immagine diversa. Io sono venuto qui per dare allegria, sono entrato così avevo voglia di parlare con i giovani. Da quando è morta mia madre ho sempre rifiutato il Natale. Da 26 anni non mangio una fetta di Panettone, per me è tutto così triste“.

La sorpresa di Iva Zanicchi

Cristiano Malgioglio, in Confessionale, scoppia in lacrime ricordando la madre. Prima della sua morte le festività erano all’insegna dell’allegria e della famiglia: “Erano Natali felici.

Scendevo giù in Sicilia e c’era questa grande tavolata, poi veniva mia sorella”. Il paroliere regala poi un ricordo della madre al pubblico: “Il giorno di Natale voglio ricordarla con un vestito che avevo comperato io. Poi odio le canzoni di Natale, ma il brano Feliz Navidad mi ricorda mia madre“.

Ma per lui arriva subito la sorpresa speciale della grande amica Iva Zanicchi che, in video-collegamento con il salone della Casa, gli rivolge un pensiero: “Io non voglio vedere Cristiano triste. Questo sarà un Natale diverso per tutti.

Sai quello che mi è successo, ma vogli parlare con leggerezza. Voglio salutare tutti i ragazzi, mia avete fatto compagnia. Cristiano, te l’avevo detto: eri spaventato dal Coronavirus, ti ho detto ‘Entri nella Casa, dove stai meglio di lì? Lì sei protetto, vai. Tu starai benissimo nella Casa, ti ameranno tutti’“.

La cantante poi indirizza un messaggio di forza e speranza a Malgioglio: “Amori siamo qui, più forti di prima. Ti voglio vedere allegro“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU CRISTIANO MALGIOGLIO

TUTTO SU IVA ZANICCHI