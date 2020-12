Questa sera la Rai punta tutto sul cinema italiano, sulle serie tv e su Fabio Fazio. Film nostrani anche su Mediaset, oltre al consueto appuntamento in compagnia di Barbara D’Urso. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Le Brave Ragazze vanno in onda su Rai 1. Il film – diretto da Michela Andreozzi ed interpretato da Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico – racconta la storia di un gruppo di donne accomunate da una serie di problemi familiari ed economici.

Siamo a Gaeta, nel pieno degli anni ’80 ed è allora che questo gruppo di amiche si trasforma in una banda, decisa a riprendersi ciò le la società le ha sempre negato. Dopo che il primo colpo ad una banca riesce però, per loro diventa sempre più difficile tracciare il confine tra giustizia e vendetta, tra bene e male.

Su Rai 2 va in onda Fuoco e fiamme, nuova puntata della serie tv NCIS: Los Angeles. A seguire NCIS: New Orleans con l’episodio L’ordine delle manguste. Alle 22.40 il consueto appuntamento con La Domenica Sportiva di Jacopo Volpi per commentare e rivedere i migliori goal della giornata di campionato.

Dalle 20.00, su Rai 3, Fabio Fazio conduce il programma Che tempo che fa. Conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali ed internazionali si alterneranno a momenti di spettacolo e comicità, in compagnia della torinese più amata della tv: Luciana Littizzetto.

I programmi in onda su Mediaset

Entriamo nel vivo delle commedie natalizie. Su Rete 4 va in onda Una famiglia perfetta di Paolo Genovese. Un uomo ricco e misterioso vive, immerso nella solitudine, in una villa di campagna nei pressi di Todi.

A ridosso delle feste di Natale, per non sentirsi solo, Leone (Sergio Castellitto) decide di affittare una compagnia di attori per far loro interpretare la famiglia perfetta che non ha mai avuto. A seguire Il postino, l’ultimo film interpretato dall’indimenticato Massimo Troisi.

Su Canale 5, in diretta dallo studio11 di Cologno Monzese, va in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Nel corso della scorsa puntata si sono affrontati moltissimi temi caldi: uno di questi è stato la discussa storia tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip.

A dire la sua sulla vicenda Ariadna Romero, ex compagna del velino e madre del piccolo Leonardo, frutto della loro relazione.

Su Italia 1 va in onda Batman Begins. Il film, capitolo numero 5 della saga dedicata all’eroe della DC comics, racconta le origini del mito. Dall’assassinio dei suoi genitori, al lungo viaggio alla ricerca di se stesso, ecco come Bruce Wayne è diventato l’uomo pipistrello.

Gli altri

Su La7, a partire dalle 20.35, Massimo Giletti conduce Non è l’Arena. La pandemia, i fatti di cronaca e la politica verranno trattati dal celebre conduttore e dai suoi autorevoli ospiti.

Vincitore ai Golden Globe come miglior film straniero, Oltre la Notte va in onda su Rai 4. La vita di Katja cambia completamente quando il marito e il figlio muoiono. Convinta che l’esplosione sia stata causata da un attentato neo-nazista, la donna cercherà in ogni modo di trovare gli assassini per dare un senso alla sua esistenza.

Iris manda in onda I dieci Comandamenti, colossal della vecchia Hollywood, è uno dei film più visti della storia del cinema.