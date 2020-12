Nessuna rivalità anzi, sembra che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip l’ex di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero, facesse proprio il tifo per Elisabetta Gregoraci. Recentemente ospite di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso, l’ex compagna di Pretelli, madre del piccolo “Leo”, si è espressa apertamente sull’esperienza nella casa del suo ex spendendo bellissime parole per la fiamma-non-fiamma, Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci Pierpaolo Pretelli: ora parla l’ex Ariadna

Per chiunque avesse ipotizzato una rivalità, i pensieri sono da rivedere. Non è infatti così: Ariadna Romero, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, era una fan sfegatata dei “Gregorelli”, ovvero la coppia-non-coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Signorini in più occasione ha cercato, come un deus ex machina, di avvicinare la coppia e in particolar modo la Gregoraci a Pretelli, tra i due molto più rigida. Dapprima si credeva che la sua freddezza fosse da ricondursi ad una presunta relazione al di fuori della casa, poi ad un contratto “post matrimoniale” con Briatore e infine a al figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini fuori dalla casa

Ariadna Romero su Pretelli: “Superata la fase in cui mi faceva male“

Insomma, non si è mai riuscito a capire quanto alla Gregoraci potesse davvero interessare Pretelli, da lei descritto in più occasioni come un ottimo compagno di viaggio, una persona essenziale per la sua esperienza nel reality ma verso il quale non avrebbe mai nutrito nulla più di un affetto.

Da fuori, Ariadna Romero sembra però avere le idee più chiare e intervistata dalla d’Urso così l’ex di Pretelli ha parlato dei “Gregorelli”: “Non ho mai parlato perché mi sento fuori luogo in questa situazione – ha specificato la modella – con lui è stata una storia bellissima, ci siamo amati alla follia ma ormai è finita da più di due anni.

È finita quando Leonardo aveva cinque mesi. C’è stata un po’ di tensione, adesso i rapporti sono veramente sereni. Ora se vedo lui felice, sono felice. Ho superato la fase in cui vederlo con un’altra donna mi faceva male“.

Il tifo per i “Gregorelli”

Grande tifo dunque da parte della Romero che anche singolarmente, proprio per la Gregoraci, riserva bellissime parole: “In Elisabetta vedo una donna e una mamma.

La mia premura da mamma è pensare che la donna che si metterà con Pierpaolo andrà magari a farsi un weekend con mio figlio, quindi il mio pensiero è “nelle mani di chi metterò mio figlio?“. Nulla da recriminare alla Gregoraci che comprende fino in fondo, da mamma: “Lei ha un figlio fuori, il fatto che abbia frenato vuol dire che la sua priorità era proteggere qualcosa fuori. Però non vuol dire che non lo cerca con lo sguardo o che non prova qualcosa, è una donna“.

Approfondisci

TUTTO sul GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Zorzi innamorato di Francesco Oppini: la reazione del figlio di Alba Parietti

GF Vip, Tommaso Zorzi disperato: amore impossibile per Francesco Oppini