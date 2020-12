Elisabetta Gregoraci scioglie ogni riserva e rivela tutta la verità sul presunto contratto post-matrimoniale con Flavio Briatore. La showgirl, interpellata da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, mette a tacere ogni pettegolezzo e chiarisce questo spinoso aspetto.

Elisabetta e Pierpaolo a confronto

Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini mette a confronto Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due concorrenti, protagonisti di continui tira e molla, si ritrovano faccia a faccia pronti ad esternare appieno i propri sentimenti l’uno verso l’altra. Rimasti soli in salone, la showgirl e l’ex Velino diventano protagonisti di un confronto all’insegna della sincerità.

Tutte le maschere cadono per lasciar spazio all’autenticità di un rapporto che, nonostante tutto, resta speciale per entrambi.

“Caro Pier – esordisce la Gregoraci – questo GF per me ha rappresentato tanto con te. Senza di te non sarebbe stato ciò che ho vissuto. Dal primo giorno abbiamo avuto un angolo che è appartenuto a noi e che abbiamo condiviso. Abbiamo scambiato emozioni, ci siamo arrabbiati, abbiamo riso scherzato, è stato tutto molto bello. Sono felice di aver condiviso con lui questa avventura non facile ma emozionante“.

“Non mi sei ancora indifferente“

Anche Pierpaolo Pretelli si scrolla di ogni insicurezza e, occhi negli occhi con Elisabetta, mette a nudo le sue sensazioni: “Ad oggi non ci ho parlato con te, mi sono un po’ chiuso, ho messo la corazza che è più una forma di protezione. Il bene che ho dentro è grande e il fatto che io non te lo abbia dimostrato ultimamente non vuol dire che non c’è. Il mio distacco è stato un distacco per proteggermi, perché non mi sei ancora totalmente indifferente.

Ad oggi non mi sento solo amico, però ti volevo dire grazie perché mi hai fatto vivere emozioni a 100.000. Mi hai fatto venire la pelle d’cora: senza di te non sarebbe il mio Grande Fratello“.

Gregoraci: tutta la verità sul contratto con Briatore

In un frammento di puntata all’insegna della sincerità, Elisabetta Gregoraci si ritrova ad affrontare una spinosa questione. Nelle scorse settimane, infatti, si è sparsa la voce legata a un presunto contratto post-matrimoniale che la showgirl avrebbe firmato assieme a Flavio Briatore, in seguito al divorzio.

Un contratto che, fra le altre clausole, limiterebbe la vita privata della Gregoraci. La cronaca rosa ne ha parlato a gran voce ma questa volta è la concorrente a prendere parola.

Interpellata da Alfonso Signorini, che le ha rivolto una esplicita domanda legata al presunto contratto, la Gregoraci vuota il sacco e mette a tacere ogni pettegolezzo: “Sono felice che mi abbia fatto questa domanda così posso rispondere in maniera tranquilla. Assolutamente non c’è nessun contratto. Anzi, questa cosa quando era uscita mi ha molto ferita. Non c’è un contratto che dice che io non possa rifarmi una vita: è una roba falsa.

L’unica cosa che c’è è che, dal momento in cui io e lui dovessimo rifarci una vita, di non introdurlo subito a Nathan“.

