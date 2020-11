Ci sarebbe un accordo privato, forse un contratto prematrimoniale o una scrittura privata post separazione, che vincolerebbe la vita intima di Elisabetta Gregoraci.

A farlo capire, tra le righe, è proprio la conduttrice, che parlando con la neo concorrente Giulia Salemi al GF Vip svela che il rapporto tra lei, Briatore e gli altri uomini è più complesso di quanto si possa immaginare.

Flavio Briatore e l’ipotesi del contratto post matrimoniale

Flavio Briatore sarebbe “possessivo” e non accetterebbe di buon grado l’idea di vedere altri uomini vicino alla madre di suo figlio Nathan Falco.

“È possessivo, per lui sono ancora sua”, racconta la Gregoraci ad una Giulia Salemi che ne vorrebbe sapere di più: “Ma ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole oppure…?” Chiede timidamente. La Gregoraci reagisce ridendo cinicamente, e ribattendo: “Sono 3 anni…Mi hai mai visto con qualcuno?”.

A quel punto la Salemi risponde con un cenno, perché di grande amore in effetti ce n’è stato uno, ovvero Francesco Bettuzzi. La Gregoraci a quel proposito spiega: “Uno solo con cui sono stata fidanzata due anni, ma è finita malissimo quindi figurati”.

A sostenere la tesi del contratto post-matrimoniale era stato, anni fa, anche Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, aveva infatti raccontato a CR4-La Repubblica delle Donne, a Piero Chiambretti: “Lo sanno in pochi ma c’è un contratto post matrimoniale pazzesco tra la Gregoraci e Briatore, che si sono separati da poco. La conditio sine qua non che Briatore ha imposto è che per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, se no deve pagare delle penali salatissime.

Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone. Magari le ha, ma si fa gli affari suoi”.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: è amore?

Ora come ora, oltretutto, la Gregoraci non sarebbe single. Da settimane si fa strada l’ipotesi che al suo fianco ci sia il pilota Stefano Coletti, benché anche la sorella della conduttrice abbia smentito il gossip. A confermarlo arriva infatti una fonte anonima, molto vicina alla Gregoraci, che a Giornalettismo avrebbe raccontato: “Erano insieme quando lei ha condotto ‘Battiti’ in Puglia, idem a Roma, poco prima che lei entrasse al Gf Vip.

Ultimamente si è anche comprato la Porsche, perché piaceva a lei e lui si è tatuato la canzone, pardon la frase, di Mr Rain per Elisabetta. Questa è la verità”.

Tra i due le cose andrebbero avanti da qualche mese, e lui vivrebbe a Montecarlo come la Gregoraci: “Stanno insieme da almeno cinque mesi. Stefano vive a Montecarlo e ha un’agenzia, ‘Immobilia 2000’, vicino il bar Cova dove spesso sono stati visti insieme. Monaco, è davvero piccola”.

