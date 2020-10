Pierpaolo Pretelli sì, Pierpaolo Pretelli no. Piero, anzi no Stefano. C’è ancora molta confusione e interesse attorno al presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Dentro la Casa del GF Vip, la sua sfera sentimentale è indagata a tutto tondo e ogni suo gesto non passa inosservato. Le ultime voci la vogliono insieme al pilota Stefano Coletti, ma sono già piovute smentite illustri, addirittura dall’ex Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, chi è il pilota Stefano Coletti

A far uscire il nome di Stefano è stato lo stesso Alfonso Signorini. Nel corso dell’ultima puntata, il conduttore ha messo di fronte la Gregoraci a due nomi, chiedendole se li conoscesse o li frequentasse: Piero o Stefano.

Il primo di cognome farebbe Barone, cantante de Il Volo, mentre il secondo sarebbe il pilota monegasco Stefano Coletti. Un ulteriore conferma sul loro presunto rapporto è arrivata dalla (controversa e smentita) testimonianza di Arianna David a Mattino Cinque. Qui, la donna ha confermato che “Elisabetta non è sola fuori dalla Casa” e di fronte all’insistenza della Panicucci ha confermato che si tratterebbe proprio di Coletti. A riprova del fatto, la Panicucci cita un tweet che ha fatto il pieno di like da parte della famiglia della Gregoraci.

Stefano Coletti è un pilota automobilistico classe 1989. Nato nel Principato di Monaco, ha corso per varie categorie quali Formula BMW, Formula Renault, Formula 3, GP3 e GP2. Il risultato più importante lo ha raggiunto nel 2006 col team Euro International alla Formula BMW World Final, dove si è classificato terzo.

Una foto del pilota Stefano Coletti

Gli indizi sul flirt della Gregoraci

A spingere sul fatto che Elisabetta Gregoraci non sarebbe single, stanno emergendo numerosi presunti indizi.

Su tutti, il gesto di battersi la mano sul cuore ogni tanto: lei stessa, messa di fronte al fatto, ha affermato che è una cosa tra lei e un gruppo di amici, non per qualcuno in particolare. Tuttavia, la “scoperta” ha destabilizzato parecchio Pierpaolo Pretelli, che si è così deciso a confrontarla e chiederle se abbia o meno qualcuno che la aspetta fuori dalla Casa.

Anche in questo caso, però, la Gregoraci ha in qualche modo evitato una risposta chiara e definitiva, prima di crollare (qualche ora dopo) a piangere tra le braccia di Pretelli, dicendogli: “Ci sono cose che non puoi capire“.

La sorella e la migliore amica di Elisabetta smentiscono tutto

L’indagine mediatica sul presunto fidanzato della Gregoraci si deve però scontrare con due importanti testimonianze contrarie. Una è quella della sorella e della migliore amica di Elisabetta Gregoraci. Sempre a Mattino Cinque, Micaela Ottomano è intervenuta per smentire le parole di Arianna David, asserendo inoltre che la stessa non sarebbe affatto un’amica intima della Gregoraci. Il post letto dalla Panicucci dal profilo della sorella Marzia, recita: “Le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale Signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta“.

La stessa, però, si è difesa dalla Panicucci: “Ho una chat lunghissima di anni, ci siamo sentite anche la sera prima che entrasse nella Casa. Mi ha risposto con cose bellissime, mi ha scritto addirittura che mi adora“.

Marzia Gregoraci e l’amica Micaela su Elisabetta

Interviene anche Flavio Briatore

L’altra smentita arriva direttamente dal nome più direttamente associato alla Gregoraci: Flavio Briatore. Anche lui, con un post, ha voluto smentire qualsiasi relazione intima tra la David e la Gregoraci, minando così la credibilità sulla rivelazione circa Stefano Coletti.

“La signora in oggetto va in tv, parla ai giornali e sostenendo di essere un’amica si permette di esprimere giudizi ed opinioni su di me e la mia sfera privata – il suo messaggio – Tutte invenzioni e fantasie“.

Pur ammettendo di averla conosciuta, dice: “Non è mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo è neanche della mia ex moglie Elisabetta Gregoraci. La invito a cercare altri modi per mettersi in luce“.

Briatore su Arianna David ed Elisabetta Gregoraci

Venerdì è prevista una nuova puntata del GF Vip e, senza dubbio, una nuova dell’affaire sentimentale dell’anno nella Casa: tra Pierpaolo, Stefano, Piero, Flavio, Arianna, Marzia, Micaela e le dichiarazioni dell’ex Francesco Bettuzzi e dell’ex manager Francesco Chiesa Soprani, si aspetta solo la parola dell’unica e sola depositaria della verità, Elisabetta Gregoraci.

