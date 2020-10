A poche ore dalla prossima puntata in diretta, non si placano i gossip riguardanti Elisabetta Gregoraci ed il suo passato.

A dire la sua ora sarebbe Arianna David, ex Miss Italia ed amica di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che ha voluto commentare gli ultimi pettegolezzi sulla concorrente del GF Vip (che, dal canto suo, non ha ancora potuto rispondere alle accuse e dichiarazioni fatte sul suo conto).

Arianna David parla di Elisabetta Gregoraci

Sulla vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci ultimamente sembra che chiunque abbia qualcosa da dire. Prima ha parlato Francesco Bettuzzi, ex della Gregoraci, e poi il suo ex manager, Francesco Chiesa Soprani.

Ora è Arianna David a parlare, attraverso il Settimanale Nuovo, dando chiare responsabilità ad Elisabetta Gregoraci per quanto accaduto: “Penso che Eli abbia sbagliato a parlare di lui. Se avesse mantenuto il profilo basso, non sarebbe mai stata attaccata. In più, ha dichiarato con leggerezza di aver condotto una vita di sacrifici: per questa frase le sono piovuti addosso un sacco di commenti negativi”.

Addirittura, la David avrebbe detto di essere pronta a difendere l’amica, ma di non sapere più bene come fare: “Mi dispiace perché io le voglio bene e so che ne ha passate tante.

Provo a difenderla ma non so più come fare: le vicende che stanno venendo fuori ormai sono sulla bocca di tutti”.

Flavio Briatore ama ancora la Gregoraci?

Per quanto riguarda la relazione con Flavio Briatore, la David sostiene che , dopo quanto accaduto dentro la Casa, ci sia motivo di credere che per Briatore il sentimento non si sia spento del tutto: “Sono rimasta allibita quando ho letto certe dichiarazioni di Flavio su Elisabetta.

L’unica spiegazione che mi do è che lui la ami ancora e non accetti la scelta di andare al GFVip”.

Gregoraci e il funerale della madre

La David avanza anche una spiegazione a una delle frasi dette dalla Gregoraci che più sono rimbalzate sulle pagine di gossip, ovvero: “Il giorno del funerale di mia madre mi ha lasciata sola”. La David a questo proposito ha giustificato Flavio Briatore, ancora una volta: “Flavio gestisce locali, avrà avuto un appuntamento di lavoro importante e lei lo avrà percepito come abbandono.

Se Elisabetta avesse voluto accanto a sé una persona più semplice, avrebbe dovuto sposare un altro tipo di uomo. Adeso non si può certo lamentare di questo”.

