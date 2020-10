Nuove dichiarazioni rischiano di rendere la vita ancora più difficile a Elisabetta Gregoraci, che oltre a dover superare prove e ostacoli nella Casa del Grande Fratello deve fare i conti con chi, fuori dal reality, sembra aver voglia di parlare di lei.

Questa volta, dopo l’ex Francesco Bettuzzi che ha parlato della loro relazione e l’ex marito Flavio Briatore che le ha scritto una lettera, è il turno dell’ex manager della conduttrice, pronto a raccontare una parte del suo passato con la Gregoraci.

Le confidenze dell’ex manager

Sappiamo che l’ex manager di Elisabetta Gregoraci, Francesco Chiesa Soprani, ha deciso di parlare con il settimanale Nuovo e raccontare di aver avuto diversi incontri intimi con la sua ex cliente, quando ancora stava con Flavio Briatore: “Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi.

L’ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con Briatore…”.

Rapporti intimi quando stava con Flavio Briatore

A quanto pare l’ex manager parlerebbe addirittura non di un periodo di crisi, ma di un periodo estremamente felice per la coppia Gregoraci-Briatore.

L’ex manager però non si ferma qui e rivela che la sua ex cliente era anche piuttosto abituata a fornire confidenze sull’allora fidanzato e successivamente marito, al fine di avere un tornaconto personale: “La notizia è molto delicata e anche oggi, a distanza di anni, preferisco non fornire particolari…Per Elisabetta invece non era un problema dare in pasto ai media il privato di Briatore in nome della popolarità…”

Si tratta comunque di fatti che non sono confermati da terzi e sui quali, nel caso, si attende che la stessa protagonista della vicenda possa dire la sua.

