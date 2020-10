Non si placa la polemica a distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Dopo le accuse reciproche dell’ultima settimana, questa volta a prendere voce è l’imprenditore, che fa recapitare nella Casa del Grande Fratello Vip una lettera per l’ex moglie.

Gregoraci e Briatore: un nuovo spinoso capitolo

Una puntata scoppiettante quella che va in onda questa sera. Il Grande Fratello Vip non smette di regalare emozioni, specialmente grazie ad una delle protagoniste indiscusse di questa edizione: Elisabetta Gregoraci. La conduttrice negli ultimi giorni è stata al centro di un battibecco a distanza con l’ex marito Flavio Briatore.

L’imprenditore ha espresso giudizi negativi nei suoi confronti, rinfacciandole alcuni aspetti della loro tormentata relazione. Lei ha contrattaccato giudicando il recente incontro di Flavio Briatore con la ex fiamma Naomi Campbell e godendosi il suo GF Vip al fianco di Pierpaolo Pretelli. Nella diretta di questa sera un nuovo capitolo si aggiunge all’intrigata vicenda, con l’imprenditore che ha fatto recapitare nella Casa una lettera indirizzata proprio alla Gregoraci. Alfonso Signorini introduce lo spinoso argomento parlandone con gli inquilini.

La lettera di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci viene convocata in Mistery Room, nella quale entra a conoscenza delle parole che Briatore ha scritto su carta per lei.

Ecco la lettera dell’imprenditore: “Cara Elisabetta, inizio col dire che, fin dal principio, ero contento della tua partecipazione al GF. Alcune tue affermazioni mi hanno fatto molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico non ci appartiene. Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in Confessionale e sappi che, nell’intervista che ho rilasciato, all’interno c’erano anche belle parole per te“.

“Viviamo, rispettandoci“

La lettera continua con un riferimento al frutto del loro amore, il figlio: “Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo: il nostro Nathan Falco, che da un lato sta bene e ti saluta, dall’altro, lo sai bene, ti guarda da casa! Insieme dobbiamo proteggerlo e al tempo stesso dobbiamo coltivare il bene della nostra famiglia che non deve essere spezzato dalla tv e dal tuo lavoro. Viviamo, rispettandoci. Ti auguro di essere felice. Ti voglio bene.

Continuerò a volertene“. La conduttrice, stupita da queste parole e parecchio emozionata, risponde: “Sono molto felice di leggere questa lettera e gli mando un bacio grande a lui e uno immenso all’amore della mia vita: nostro figlio. Voglio dirti che parte sempre tutto da lui, io mi difendo. Comunque sono felice di questa lettera, sono felice che abbia scritto“.

