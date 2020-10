Non è la prima volta che Francesco Bettuzzi si lamenta della sua ex, Elisabetta Gregoraci. Già un anno fa Bettuzzi aveva detto che la loro, più che una coppia, sembrava una relazione a tre. E ora ha spiegato chi era il terzo incomodo.

Bettuzzi e Gregoraci, una relazione “in gran segreto”

Bettuzzi e Gregoraci non hanno avuto una relazione molto serena. Secondo un’intervista rilasciata dall’ex pilota, infatti, la loro relazione andava vissuta sempre “in gran segreto”.

“Abbiamo fatto una vita low-profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci”, ha spiegato a Chi, per poi aggiungere: “alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione, e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”.

Il colpevole: il famoso “terzo incomodo”

Che la vita dei VIP sia piena di segreti non è di certo una novità. Proprio quest’anno Lino Guanciale ha deciso di sposarsi senza dire niente a nessuno. Ma è chiaro che Bettuzzi abbia sofferto per tutta questa segretezza, e la domanda che molti si sono chiesti è il perché la Gregoraci fosse così ossessionata da tenere tutto per sé.

Il motivo era una persona: Flavio Briatore, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Secondo Bettuzzi, infatti, era una presenza ingombrante nella loro relazione. “La presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava“, ha spiegato nell’intervista.

Gregoraci, possibile ritorno di fiamma con Bettuzzi?

In risposta alle recenti chiacchiere su un ritorno di fiamma tra Bettuzzi e Gregoraci, però, l’uomo ha smentito tutto: “L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme”.

In merito al flirt tra Gregoraci e Pretelli nella casa del GF Vip, invece, ha dichiarato: “Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”

Ma è la stessa Gregoraci che da dentro la casa cambia le carte in tavola.

Parlando con l’ex velino, infatti, ha detto: “Io e te siamo amici speciali e non c’è mai stato niente di più. Fuori da questa Casa ci sono delle persone che mi pensano”.

La Gregoraci ha tradito Briatore?

Negli ultimi tempi le voci sui tradimenti della Gregoraci all’ex marito si sono fatte sempre più forti. L’ex manager della showgirl ha di recente rivelato di avere avuto rapporti intimi con lei mentre era fidanzata con l’imprenditore.

Dal canto suo, però, Bettuzzi ha detto di essersi legato a lei dopo la separazione: fu solo dopo anni dal loro primo incontro che lei lo ricontattò. “Mi disse ‘Ti devo parlare’, eravamo già abbastanza in sintonia, è stata una cosa abbastanza lunga. Ci siamo visti, mi ha parlato della separazione. Abbiamo cominciato a frequentarci assiduamente”.

Approfondisci

TUTTE le notizie su Elisabetta Gregoraci

Grande Fratello Vip: quanto guadagna Elisabetta Gregoraci ogni settimana

Elisabetta Gregoraci da bambina: la showgirl identica al figlio Nathan Falco