Flavio Briatore? Niente affatto: nel cuore di Elisabetta Gregoraci ci sarebbe un prepotente ritorno di fiamma, ma non per il celebre ex marito. La showgirl è stata avvistata insieme a Francesco Bettuzzi, in quella che sarebbe la cornice di una ritrovata intesa paparazzata da Diva e Donna. Lei stessa aveva smentito l’ipotesi di formare nuovamente una coppia con il padre del suo Nathan Falco, e ora ci sarebbe la prova di una definitiva ‘archiviazione’ della questione.

Gregoraci e Bettuzzi: intesa ritrovata

Gli affari sentimentali di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono un appetitoso boccone per le cronache rosa, da tempo a caccia di indizi succulenti su un possibile ricongiungimento.

Ma nell’aria non ci sarebbe posto per un epilogo roseo a quella che è stata una delle separazioni più discusse e osservate del jet set, con buona pace dei romantici che non perdono occasione per definire “possibile” questo scenario.

A dimostrare che la showgirl avrebbe davvero voltato pagina – anche se per tornare su un capitolo ‘già letto’ – sono alcuni scatti del settimanale Diva e Donna che la ritraggono in compagnia di Francesco Bettuzzi (con cui aveva rotto tempo fa).

È con lui che sarebbe ritornata, forte di una ritrovata intesa sotto il sole di Lampedusa.

Un viaggio a due, dunque, per sigillare un ritorno di fiamma che non era neppure all’orizzonte, almeno secondo gran parte dei curiosi.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi in alcuni scatti di ‘Diva e Donna’

Ritorno di fiamma ufficiale?

A dire il vero, l’interrogativo è d’obbligo visto che nessuno dei due ha confermato: Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi non sarebbero ‘sfuggenti’ ma neppure apertamente orientati a dirsi una coppia.

Secondo quanto riportato da TgCom24, i due sarebbero partiti poi alla volta dell’Emilia-Romagna ma sui social non ci sono tracce del loro viaggio insieme. Nemmeno tra i suggestivi scatti che la showgirl ha postato sul suo Instagram, immersa in un magnifico fondale tra le meraviglie marine.

Un tuffo nel profondo blu, ma in solitaria.