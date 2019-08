Vacanze di coppia per la coppia scoppiata. Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze estive tra le meraviglie di Capri in compagnia proprio dell’ormai ex, Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan. Diciamo che non è proprio uno scoop: già nel luglio scorso i due erano stati paparazzati insieme al largo della Cote d’Azur, a bordo di un lussuoso yacht. C’è però qualcosa ora di più palese che fa credere che sia in atto un tentativo di riconquista da parte dell’ex.

Gregoraci e Briatore, vacanze da divorziati

Da un anno e mezzo Gregoraci e Briatore non sono più marito e moglie e anzi, firmare le numerose carte del divorzio con tanto di clausole su clausole non è stato di certo questione di poco tempo.

La coppia però, ormai arrivata al capolinea, aveva deciso di lasciarsi pur mantenendo ottimi rapporti per preservare dagli eventi meno piacevoli l’infanzia del figlio Nathan Falco. Immortalati felici qualche tempo fa al largo della Costa Azzurra, i due continuano a trascorrere vacanze di “coppia” e pare che Briatore sia potenzialmente tornato all’attacco dell’ex.

La riconquista dell’Elisabetta?

Che il tempo non abbia curato le ferite ma abbia anzi chiarito le idee a Briatore palesandogli cosa abbia perso? Non è dato sapere l’intensità dei pensieri ma sembra che l’imprenditore abbia riflettuto a lungo sul divorzio dalla bella Gregoraci, madre di suo figlio e sua compagna per tanti anni.

Un riflettere che avrebbe potuto avere un conseguente ripensamento.

Voci di corridoio sembrano rivelare intenzioni segrete di Briatore, velatamente intenzionato a riconquistare forse l’ex. A riprova di ciò un presunto “corteggiamento” canoro: pare infatti che Briatore sia stato ripreso intento a cantare l’Inno di Mameli – non di certo la più indicata per riconquistare una donna – una performance avvenuta sotto gli occhi bonari della Gregoraci. Vuoi che l’amor di Patria non possa anche fa rifiorire l’amore?

*immagine in evidenza: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Fonte/Instagram (dimensioni modificate)