Nelle ultime settimane si è parlato spesso del possibile ritorno di fiamma fra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Il fatto che la coppia ultimamente stia passando parecchio tempo insieme e che la showgirl abbia chiuso il rapporto sentimentale con l’imprenditore Francesco Bettuzzi hanno fatto sperare in un possibile ricongiungimento fra i due. In un’intervista a Oggi è la Gregoraci stessa a fugare ogni dubbio, raccontando la sua verità.

“Non tornerò col padre di mio figlio“

Al settimanale Oggi Elisabetta Gregoraci ha concesso un’intervista ricca di contenuti interessanti, spaziando dalla vita professionale a quella più intima e personale. La showgirl ha subito messo in chiaro la sua posizione nei confronti di Flavio Briatore, ex marito e padre di suo figlio Nathan Falco: “È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato.

Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l’armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio.

Nessuna confusione o equivoco riguardo a questo, soprattutto nell’interesse del bambino“.

L’unico vero amore? Il figlio Nathan

Il cuore della showgirl resta dunque attualmente libero. Dopo aver chiuso il rapporto con l’imprenditore Francesco Bettuzzi più di un mese fa, forse a causa proprio dell’ipotetico ritorno di fiamma con Briatore (poi smentito in questa intervista), nella mente e nel cuore della Gregoraci ad oggi c’è solo il figlio. Al settimanale dichiara: “Sono una persona concentrata sulle proprie priorità: mio figlio Nathan è l’assoluto che muove tutto, quello che anima il mio cuore sempre e per sempre. […] Per Nathan il fatto che i genitori lavorino costituisce un modello importante: si tratta di un bambino privilegiato, ma non mi stanco mai di ripetergli che le cose vanno conquistate e che deve farlo anche lui“.

E sul piano professionale la showgirl è reduce da un periodo gratificante, con il successo del tour musicale Battiti Live che l’ha vista alla conduzione: ” […] quel palco mi ha donato un’energia pazzesca: il calore del pubblico è stato talmente avvolgente che per la prima volta ho scordato la mia paura congenita di non essere mai all’altezza“.