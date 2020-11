Al GF Vip, Pierpaolo Pretelli sembra sempre più distante dall’orbita di Elisabetta Gregoraci, un alone di gelosia sembra insinuarsi nella cornice del loro rapporto. Il gieffino, reduce dalla tormenta sentimentale che lo ha visto persino piangere per la showgirl, è intenzionato a prendersi cura di se stesso senza pensare più a lei, mostrando così di aver apparentemente archiviato un potenziale amore in favore di un percorso in solitaria e libero dai troppi pensieri. L’ex moglie di Briatore, però, sul piede di guerra, sferra l’attacco dipingendolo come “finto innamorato” e mandandolo su tutte le furie.

E la lite si infiamma intorno a un nome che potrebbe minare definitivamente l’intesa tra i due.

Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo Pretelli? Scoppia la lite

Lite furiosa nella Casa del Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, al centro dell’arena lo sfumato interesse dell’ex velino per la showgirl.

Quest’ultima sembra gradire ben poco le attenzioni riservate dal concorrente a una delle compagne d’avventura nel reality, ma non è la sola cosa a farle saltare i nervi nel percorso tra le mura di Cinecittà.

Nella notte, durante una chiacchierata tra la Gregoraci e Rosalinda Cannavò, una frase della showgirl sulla presunta scarsa maturità dei 30enni è stata colta da Pretelli come un chiaro riferimento alla sua persona. Immediata la reazione: “Non sono un ragazzino, che è sta frecciata così? Fai la battuta, io ho 30 anni e so io cosa ho fatto per arrivarci“.

La showgirl contro l’ex velino: “Questa è un’aggressione“

Elisabetta Gregoraci ha accusato Pierpaolo Pretelli di aver alzato troppo i toni del confronto fino a sfociare in quella che, a suo dire, sarebbe stata una vera e propria aggressione verbale.

“Tu ti sei messo a urlare, hai urlato, mi hai trattato di m***a, te ne rendi conto o no? Hai fatto una scenata pensando che parlassi di te, ma per una volta non ce l’avevo con te. Sei scappato mentre parlavo“, gli ha detto lei rimproverandogli di essersi sentito chiamato in causa senza motivo sul tema dei “30enni ragazzini” e di essersene andato nel bel mezzo della discusione.

Accuse immediatamente respinte dal concorrente, sconvolto davanti alle parole della coinquilina: “Ma tu parli di aggressione?

Ma davvero? Stai scherzando? Dimmi le cose in faccia, non farmi passare per stupido“.

L’ombra di Giulia Salemi nel percorso dei “Gregorelli”

Sullo sfondo dell’attrito che ribolle nella galassia dei “Gregorelli”, un nome che, secondo alcuni, rischierebbe di compromettere in modo irreversibile la loro intesa (già fortemente intaccata dalle continue discussioni).

Tutto sarebbe scattato da una osservazione di Enock sul repentino cambio di rotta di Pretelli dopo l’ingresso di Giulia Salemi nella Casa. A detta del fratello di Balotelli, infatti, il coinquilino sarebbe addirittura “rinato” e si sarebbe scrollato di dosso il peso dei pensieri sul suo futuro con la Gregoraci.

Quest’ultima, però, avrebbe reagito con un velo di fastidio: “Prima piangevi, poi…“. Tra le righe del confrotno con Enock, Elisabetta Gregoraci si sarebbe fatta sfuggire un “farfallone” che ha fatto innervosire Pretelli.

“Mi dici ‘farfallone’, ‘prima piangevi’, ma io piangevo per te, stavo male, ma ho superato quel periodo e sto bene con me stesso. Sono battute inutili se tu hai puntato sempre sull’amicizia. Con Giulia non c’è nulla, ma anche se fosse io e te siamo solo amici, o sbaglio? Se io sono single e sono tuo amico, qual è il problema se guardo un c**o?

“.

L’accusa: “Finto innamorato“, Pretelli furioso

Secondo Pierpaolo Pretelli, dopo 70 giorni di “corteggiamento” a vuoto nei confronti di Elisabetta Gregoraci, sarebbe arrivato il momento di voltare pagina.

Il ragazzo non avverte alcun problema nell’eventuale interesse per la Salemi, dal momento che il capitolo Gregoraci, dal suo punto di vista, sarebbe ormai archiviato: “Con Giulia, se anche fosse, è stato dopo che io ho finito una cosa, io ho superato questa cosa (l’interesse per la Gregoraci, ndr)”.

“Ma tu finisci una cosa – ha tuonato lei – e ne inizi un’altra così con nonchalance lei?

Sei libero di fare quello che vuoi, ma mi fa un po’ strano, se te la senti fallo, ma quegli sguardi mi sembrano un po’ eccessivi da parte tua. Non fare la vittima, piangi e dopo due minuti… Finto innamorato“.

Incassata l’accusa di aver giocato al “finto innamorato”, il gieffino si è infuriato: “Mi alzo e me ne vado. Non hai rispetto. Ho provato qualcosa per te“.

