Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono tenuti a prendere una decisione importantissima. Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini relativo al prolungamento del programma sino a febbraio, i ‘Vipponi’ sono a un bivio. Chi rimarrà in Casa? Chi lascerà? Tanti i colpi di scena nella puntata di stasera, fra cui tre scelte inaspettate, che portano a due improvvisi ritiri.

I ‘Vipponi’ a un bivio

L’annuncio ha letteralmente spiazzato i concorrenti del Grande Fratello Vip. Sicuri dell’imminente fine del reality, Alfonso Signorini ha invece svelato loro che i piani voluti dalla produzione sono ben diversi.

Se inizialmente pensavano di uscire dalla Casa a inizio dicembre, l’annuncio del conduttore ha dato una svolta drastica al loro percorso a Cinecittà: la finale sarà l’8 febbraio.

Il prolungamento del reality è stato vissuto dai concorrenti in maniera differente. Francesco Oppini è indeciso se continuare o meno la sua avventura, così come Dayane Mello entrata in crisi dopo l’annuncio. C’è invece chi, come Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, ha deciso di restare in gioco. Di certo chi ha tutte le intenzioni di rimanere è Cristiano Malgioglio, che la scorsa puntata ha fatto il suo ingresso nella Casa in grande stile.

Questa sera Alfonso Signorini mette i concorrenti di fronte a un bivio: chi vuole rimanere in gioco sino a febbraio? Chi, invece, preferisce lasciare e passare così le festività natalizie al fianco dei propri cari?

Le prime decisioni: Dayane spiazza tutti

Alfonso Signorini convoca i concorrenti, uno alla volta, in Super Led. È lì che si ritrovano faccia a faccia con il loro destino, prendendo la decisione definitiva inerente al loro percorso nel reality.

Il primo ad essere convocato è Andrea Zelletta, che opta per la permanenza nella Casa.

Se il ragazzo ha deciso di continuare, il colpo di scena arriva subito dopo, quando è il turno di scelta di Dayane Mello. La modella ha spesso manifestato nella Casa segnali di insofferenza per la lontananza dalla figlia Sofia e più volte ha avuto crisi di pianto. La sua decisione è dettata proprio da questa mancanza affettiva: “Non me la sento perché è da un po’ che sto trattenendo un dolore immenso, tra dinamiche, gioco e cercare di divertirmi, è un sentimento che mi sta facendo tanto male.

Sono lontana da Sofia, ha 6 anni, non me la sento di stare lontana da lei. So che è un’opportunità immensa però non ce la faccio più“. E aggiunge: “Devo ringraziare tutto il mio pubblico e cercherò di essere presente per loro, ma veramente è arrivato il momento. Devo rinunciare, non devo pensare solo a me“.

Elisabetta Gregoraci: è un colpo di scena

Dopo il colpo di scena firmato Dayane Mello, proseguono le scelte dei concorrenti. Maria Teresa Ruta, nonostante abbia ammesso di essersi posta qualche dubbio, decide di rimanere.

Ma, dopo Dayane Mello, ecco un nuovo colpo di scena. Elisabetta Gregoraci, in Super Led, ammette: “Sono 85 giorni che non vedo e non sento mio figlio. La mia esperienza al Grande Fratello si interrompe qui perché Nathan ha bisogno della mamma e io ho bisogno di lui“. Una scelta molto simile a quella di Dayane, dettata anch’essa dalla mancanza del figlio e dai troppi giorni di lontananza fisica.

Ma Alfonso Signorini, per cercare di convincerla a restare, la invita a raggiungere lo studio del GF per un confronto faccia a faccia con lui. Questa la giustificazione del conduttore: “Io so che la sua scelta è stata particolarmente combattuta.

Anche in questo momento la sua scelta non è convintissima: spero di avere un confronto con lei“.

Il confronto tra Signorini e la Gregoraci

Raggiunto in studio da Elisabetta Gregoraci, Alfonso Signorini le parla a cuore aperto: “Indipendentemente da ciò che deciderai, rispetto la tua scelta. La vita è fuori da qua. Prima però vorrei parlarti: so quanto sia importante aver partecipato. Conosco il tuo amore per Nathan e so che lui ti ha rassicurata in questi giorni dicendo che sta bene col papà. Quello che voglio capire da te è questo: mi sento in dovere di dirti che si tratta di un mese e mezzo e che tu qua dentro hai fatto oramai più di due mesi.

Secondo me tu hai tantissimo da dare ancora, e di questo non me ne faccio una ragione“.

La showgirl, però, sembra decisa a lasciare il gioco: “In realtà ho ancora delle energie, non sono scarica. Mi ha fortificata questa esperienza, però credimi, è naturale. Con Nathan mi sono separata solo l’anno scorso una volta. Io pensavo di rimanere poco tempo, io ho già vinto, ho fatto quasi 90 giorni.

Ma ogni giorno penso a Nathan. Ci sono cose che non tornano indietro“.

Elisabetta è convinta

L’opera di convincimento di Alfonso Signorini non ha sortito l’effetto sperato. Elisabetta Gregoraci resta ferma nella sua convinzione di abbandonare il gioco per ricongiungersi al suo Nathan Falco. Su proposta dello stesso conduttore, la showgirl accetta comunque di rimanere nella Casa fino alla puntata di lunedì e di passare un giorno in Cucurio assieme a Pierpaolo. I due, dopo l’esperienza vissuta insieme nella Casa, potranno così dirsi le ultime cose prima che la Gregoraci esca dalla Porta Rossa e dica addio al reality.

Intanto i restanti concorrenti vengono convocati in Super Led per le decisioni finali: Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli accettano di rimanere.

Stessa cosa Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi.

Anche Francesco Oppini abbandona

Francesco Oppini, invece, è il terzo colpo di scena della serata. Anche il figlio di Alba Parietti ha vissuto giorni di crisi in seguito all’annuncio del prolungamento del programma. La sua scelta, dunque, è inevitabile: “Non potrò fare altro che ringraziarvi, ma da persone decisa quale sono devo dare priorità a quello che è il mio affetto e la mia vita in questo momento“.

Alla domanda definitiva di Alfonso Signorini, Oppini risponde: “Scelgo di uscire stasera, per rispetto vostro e del pubblico“.

Dayane Mello ci ripensa e rimane

I colpi di scena non finiscono qui perché Dayane Mello sembra avere un ripensamento. Convocata in Confessionale da Alfonso Signorini, la modella ha ancora tempo per ripensarci e, alla fine decide di rimanere, rinfrancata anche dalle parole di incoraggiamento di Antonella Elia.

I concorrenti che si ritirano definitivamente dal programma, dunque, sono Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Il primo lascia stasera stessa, la showgirl invece rimarrà fino a lunedì, per poi dire addio alla sua avventura a Cinecittà.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, doccia gelata per i concorrenti: l’annuncio di Signorini genera il panico