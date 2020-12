Il 4 dicembre 2020 sarebbe andata in onda la finale del Grande Fratello vip, ma così non è. I concorrenti sono ancora tutti dentro la Casa, almeno quelli sopravvissuti al televoto, e Alfonso Signorini è pronto a tirare dritto fino ai primi di febbraio dopo la decisione di prolungare il Gf. Come preannunciato, comunque, i concorrenti possono scegliere di abbandonare il programma nei tempi stabiliti senza dover pagare una penale: è il caso di Elisabetta Gregoraci che sul lasciare il programma prima di Natale non ha mai avuto dubbi.

Francesco Oppini lascia il GF

Fin dal primo momento anche per Francesco Oppini sembrava una decisione difficile da accettare: il prolungamento del programma, la fidanzata fuori, gli affari, il lavoro da un lato, e le grandi amicizie, soprattutto quella con Tommaso Zorzi, strette nella Casa.

Nelle ultime ore Oppini sembra arrivato però alla decisione definitiva, che sarebbe arrivata dopo una telefonata con la madre Alba Parietti.

Uscito dal Confessionale è arrivato il confronto con gli amici Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I tre si sono seduti sul divano, vicini, e tenuti la mano.

Tra la commozione del momento è apparso subito chiaro che la decisione di Oppini era stata presa e che il concorrente quindi, lascerà il Gf. La stessa Orlando dice a Tommaso: “Mettiti pure nei panni miei che vedo che lui va via, Elisabetta va via…“. Sembra ormai che i giochi siano fatti.

Guarda il video

Le parole di Alba Parietti

Dopo la telefonata avvenuta nel confessionale, anche Alba Parietti ha detto la sua sui social. “Oggi ho parlato con Francesco, sappiate che la prima cosa che gli ho raccontato è quanto lo amiate e quanti sforzi avete fatto per difenderlo e sostenerlo“, scrive la Parietti su Instagram.

“Questo lo ha commosso moltissimo e mi ha detto che qualsiasi decisione prenderà voi sarete comunque sempre nel suo cuore e appena sarà possibile vi vorrà incontrare e tutte e tutti ringraziare per quanto lo avete fatto sentire unico e importante“, scrive ancora. Poi conclude: “Deciderà con serenità e sapendo che qualsiasi sarà la sua scelta voi lo amerete e sosterrete perché lo avete capito“. Ai fan di Oppini però il messaggio della Parietti non è piaciuto.

In moltissimi hanno sottolineato come la decisione di Francesco fosse chiara proprio nel momento in cui è terminata la conversazione con la madre: “Potresti dire anche il resto che hai detto x farlo uscire comunque…. Non mi piace sta leccagine, ammetti che gli hai detto di uscire chiaramente“, scrive un utente. E ancora: “Scusa Alba ma quando Francesco è uscito dal confessionale dopo la tua chiamata aveva già preso la sua decisione quindi penso che tu gli abbia fatto capire chiaramente di uscire. Mi dispiace tantissimo perché lui vorrebbe rimanere e lo ha anche detto“.

Non resta che attendere la diretta.

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

TUTTE le notizie su Francesco Oppini

GF vip, crisi tra Oppini e Tommaso Zorzi dopo il prolungamento del Gf