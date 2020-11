Chi del Grande Fratello Vip è solo spettatore, lo sapeva già ma vedere che tipo di reazione ha generato l’annuncio di Alfonso Signorini tra gli inquilini stessi lascia ampio spazio alle riflessioni. Se da fuori, l’annuncio del prolungamento del Grande Fratello Vip dato ieri sera non ha cambiato nulla, per i “vipponi” è stata una vera doccia gelata. Un bel bivio per molti che iniziano a traballare emotivamente all’idea di rimanere chiusi nella casa molto più tempo del dovuto compromettendo anche il Natale e il Capodanno.

Dopo le forti reazioni di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva ora la netta decisione e reazione di Elisabetta Gregoraci, tra le più toccate dall’annuncio.

Il GF Vip si allunga: doccia gelata per i concorrenti

Nella casa si usmava già da un po’ di tempo che il Grande Fratello Vip avrebbe potuto prolungarsi ma mai nessun vippone si sarebbe potuto immaginare che l’ipotesi di rimanere nella casa fino all’inizio del prossimo febbraio. Un annuncio che, dato ieri sera in diretta da Signorini, ha destabilizzato in toto l’animo dei concorrenti rendendoli attoniti e inquieti all’idea di non essere affatto giunti al termini dell’esperienza.

Un bivio per i concorrenti chiamati ora a decidere se accettare o non accettare le nuove condizioni, non è infatti scontato che tutti i concorrenti accettino di rimanere oltre quanto previsto alla luce del cambiamento in corsa. Così è sembrato cedere tra i primi Francesco Oppini, la cui permanenza nella casa è ancora incerta. Fortissima la reazione anche di Tommaso Zorzi, ricorso ai “cambiamenti drastici” con una bella rasata a zero come a testimoniare l’eventualità verificatasi.

Elisabetta Gregoraci lascia la casa

Diversa ancora invece la reazione di Elisabetta Gregoraci, indubbiamente tra le più provate ieri sera di fronte all’annuncio. Fin da subito, scorgendo il suo labiale, è parsa chiara la disapprovazione della Gregoraci che sembrava aver fatto subito intendere di non avere intenzione di rimanere nella casa fino a febbraio. “La mia decisione ce l’ho già, basta così – avrebbe detto la Gregoraci nella casa agli altri inquilini comunicando l’intenzione di abbandonare il gioco – Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado“.

E sempre la Gregoraci a poi chiosato: “Per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana in più o due, non mesi“. E sembra che la Gregoraci non sia la sola a pensarla così: anche Dayane Mello ed Enock avrebbero mostrato segni di cedimento.

