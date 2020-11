La notizia del prolungamento del GF Vip fino ai primi di febbraio ha mandato in confusione più di uno dei protagonisti del programma. Fin dall’annuncio del conduttore, in molti hanno reagito con sgomento, e tra questi spiccano coloro che fuori dal Casa hanno famiglie e, soprattutto, figli che attendono il loro ritorno.

Giorni fa era stata Elisabetta Gregoraci a spiegare di voler abbandonare la casa per raggiungere il figlio Nathan Falco. Ora, è Dayane Mello a capitolare ed a dichiarare di voler uscire dalla Casa per raggiungere la piccola Sofia.

Dayane Mello in crisi davanti al video della figlia

A quanto pare a colpire dritto al cuore della modella è stato un video della figlia Sofia -che ora ha 6 anni- in cui la piccola spiegava alla mamma di aver saputo che non l’avrebbe rivista tanto presto. La modella, sconvolta, si è confidata con Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, ed ha rivelato: “Mi sono persa il suo primo giorno di scuola perché sono entrata nel programma. Non voglio perdermi altre cose. Sei mesi sono sei mesi. L’anno prossimo ha 7 anni.

Mi sono persa anche la caduta dei primi dentini. Non riesco a farmi uscire dal cervello il video in cui dice ‘Mamma, ho saputo che devi rimanere’: non era felice. Io le ho promesso che arrivavo tra tre settimane e lei è rimasta delusa. So che le manco. La sua età, 6 anni, non torna più“.

Dayane Mello stressata con Stefania Orlando

A quanto pare la Mello starebbe anche arrivando ad accumulare stress, e difatti ha spiegato: “Io qui non sto bene. Voglio finire e restare serena, però sono consapevole che se resto qui divento cattiva, stressata, nervosa.

Perché mi manca un pezzo di me”.

Negli ultimi tempi la modella ha anche spiegato di aver raggiunto livelli minimi di sopportazione nei confronti di alcune compagne d’avventura, in primis Stefania Orlando. Di lei avrebbe parlato alla compagna d’avventura Rosalinda, raccontando: “Non ha niente a che fare con la mia personalità e te l’ho già detto. Non sopporto più la sua voce, sono arrivata al punto in cui anche solo sentire la sua voce mi dà fastidio. Non sopporto il suo atteggiamento, non vedo la verità in questa donna”.

È dunque possibile che oltre alla nostalgia per la figlia, anche alcune situazioni di tensione non avrebbero aiutato la Mello, mettendola in crisi e portandola a decidere di lasciare il programma: la modella, dunque, lascerà la Casa per i primi di dicembre.

