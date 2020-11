Ormai nella Casa del Grande Fratello si parla solo e unicamente di una cosa. Non c’è posto per altro che non sia il prolungamento del programma fino a febbraio e la decisione che devono prendere in merito i concorrenti. In molti però sanno che in caso di abbandono del programma prima della fine o prima dell’eliminazione c’è una penale da pagare.

I concorrenti che resteranno

Ci sono dei concorrenti che non hanno avuto molti dubbi dopo la notizia del prolungamento del programma fino a febbraio. Hanno detto sì: Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò/Adua Del Vesco, Pierpaolo Pretelli, Selvaggia Roma, Giulia Salemi, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta.

Per tutti gli altri restano i dubbi, ma hanno ancora tempo per prendere una decisione e comunicarla.

La penale da pagare

Si sa che nel reality di Canale 5 c’è una penale da pagare per abbandono del programma prima della fine. Ora il prolungamento improvviso del programma sembra aver cambiato un po’ le regole. I concorrenti del Gf potranno restare fino alla fine decisa prima dell’inizio del programma, cioè il 4 dicembre, data in cui era stata programmata la finale del programma.

“Fino a quando ci dobbiamo pensare?“, chiede Tommaso Zorzi durante una conversazione con Oppini. “Una settimana dopo è considerato non abbandono“, risponde Francesco facendo riferimento alla data del 4. Dopo quella data, nel caso decidessero di andarsene, non sarebbe considerato abbandono e quindi niente penale.

Chi sono i concorrenti che abbandoneranno la Casa?

Sono 3 le persone che in queste ore hanno manifestato l’intenzione di abbandonare la Casa del Grande Fratello: Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e Dayane Mello. Per Elisabetta Gregoraci è stato chiaro fin da primo momento, la showgirl non ha mai preso bene l’annuncio di Signorini e il bisogno di raggiungere il figlio per le feste è stato il suo primo pensiero.

