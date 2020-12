Prende corpo un’indiscrezione in grado di accendere immediatamente i riflettori sull’Ariston: a Sanremo 2021 potrebbe esserci Fedez. Il noto rapper sarebbe addirittura confermato, ma in coppia con un’altra cantante con cui ha già collaborato. L’appuntamento per scoprire i nomi dei big è vicinissimo: il 17 dicembre Amadeus scioglierà le riserve su chi farà parte della nuova edizione.

Fedez a Sanremo: arrivano conferme

A darlo per certo è Giornalettismo, che non sembra avere proprio dubbi sulla partecipazione di Fedez a Sanremo 2021. Nessun accenno dagli account del rapper e marito di Chiara Ferragni, della quale si è molto vociferato nei mesi scorsi circa un suo ruolo al fianco di Amadeus.

Per la fonte, Fedez (nome d’arte di Federico Lucia) sarebbe addirittura ufficiale all’Ariston. Negli ultimi anni il palco della kermesse musicale più importante d’Italia si è più volte aperta al rap e a generi tendenzialmente più giovani.

Tuttavia, la fonte aggiunge un altro dettaglio: Fedez a Sanremo 2021 canterebbe in coppia. Il nome della persona che dovrebbe affiancarlo, non sarà nuovo ai fan del rapper: si tratterebbe di Francesca Michielin, che con Fedez ha cantato nel singolo di successo, “Magnifico“.

Gli altri possibili nomi a Sanremo 2021

Più si avvicina la data del 17 dicembre, più impazza il toto-nomi. Quella sera andrà in scena Sanremo Giovani, ma anche l’annuncio dei big in gara a Sanremo 2021. Poche settimane fa, erano arrivate voci di una possibile partecipazione di due noti attori in veste di concorrenti: Roberto Benigni e Checco Zalone.

Oltre a loro, in queste ore emergono i nomi più svariati: dalla “vecchia gloria” Luca Carboni a Gio Evan, scrittore e cantautore.

Altri, come FQ Magazine, mischia le carte e mette nel mucchio dei possibili la vincitrice di Amici Gaia Gozzi e Orietta Berti e altre grandi della musica italiana. Tra le sorprese potrebbero esserci i Maneskin di X-Factor 2017, ma anche le conferme di cantanti come Irama, Ermal Meta e Leo Gassman (vincitore delle Nuove Proposte 2020).

