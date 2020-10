Amadeus ha ribadito più volte la sua posizione sulla prossima edizione del Festival di Sanremo: “Senza il pubblico Sanremo non si può fare“. Pur essendo stato posticipato ai primi di marzo, Sanremo 2021 ci sarà. Dopo la conferma del travolgente duo Amadeus-Fiorello alla conduzione della 71esima edizione del Festival, spuntano altre indiscrezioni sui possibili concorrenti al Festival della Canzone Italiana. Si vocifera che sul palco dell’Ariston saliranno anche 2 artisti d’eccezione: Roberto Benigni e Checco Zalone.

Il Festival come ripartenza

La 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana non si terrà a febbraio, come da tradizione, ma dal 2 al 6 marzo 2021.

A confermarlo è stato anche il Presidente della Rai Marcello Foa, il quale ha assicurato che la settimana del Festival: “sarà un momento di gioia e di crescita“. Foa ha inoltre aggiunto: “Voglio credere che ricorderemo Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello, a chiusura della brutta parentesi del Covid, come una splendida ripartenza“.

Il ritorno di Roberto Benigni

In Rai si lavora sodo per organizzare al meglio un Festival ricco di ospiti ed iniziative, nel rispetto delle norme volte a contenere la diffusione del Coronavirus.

Nel frattempo, iniziano a trapelare alcune indiscrezioni sui possibili ospiti e concorrenti della prossima edizione. Stando a quanto ha riportato Leggo, a marzo 2021 potrebbe far ritorno sul palco dell’Ariston Roberto Benigni, questa volta però ricoprendo un ruolo diverso rispetto a quello della scorsa edizione. Se a Sanremo 2020 il comico toscano è stato ammirato (e da alcuni anche criticato) per la sua interpretazione del testo biblico, il Cantico dei Cantici, si ipotizza che a Sanremo 2021 Benigni non proporrà al pubblico alcun monologo, ma salirà sul palco di Sanremo per esibirsi.

Checco Zalone sul palco dell’Ariston?

La prossima edizione del Festival quindi propone qualcosa di completamente diverso: l’esibizione con la quale andrà in scena l’attore e premio Oscar Roberto Benigni vedrà il coinvolgimento e la partecipazione di altri cantanti e personaggi famosi. Pur non essendo ancora nulla di certo, è stato svelato il nome di uno degli artisti che potrebbe affiancare l’attore toscano sul palco dell’Ariston: Checco Zalone, il comico pugliese campione di incassi.

Il duo Amadeus-Fiorello pronto per il bis

In attesa di conferme o smentite da parte degli attori, aspettiamo altri aggiornamenti in merito ai cantanti in gara che ci terranno compagnia dal 2 al 6 marzo prossimo, con la certezza che il vincente duo Amadeus-Fiorello, con la travolgente simpatia che nella scorsa edizione ha fatto registrare ascolti record, saprà regalare al pubblico momenti di gioia e divertimento.

