Mancano ancora 6 mesi ma il Festival di Sanremo mai come quest’anno è stato in bilico. La pandemia di coronavirus ha portato dirigenti e conduttori della Rai ad interrogarsi sull’opportunità di fare o meno la kermesse. Amadeus ha messo in chiaro che Sanremo senza pubblico è impensabile, considerazione condivisa anche da Fiorello.

Ma l’ad della Rai Fabrizio Salini ha confermato che il festival della musica italiana avrà luogo, annunciando misure straordinarie. Un bel sospiro di sollievo per i fan, alcuni dei quali hanno già chiesto la partecipazione di Vanessa Incontrada a gran voce.

Sanremo tornerà: “Non si può non farlo”

Il Festival di Sanremo si farà, come ha annunciato l’amministratore delegato della Rai Salini durante la conferenza stampa di presentazione di alcuni programmi. “Il Festival di Sanremo non si può non fare“, ha dichiarato, “Stiamo cercando di capire quale possa essere la data migliore. Veniamo dal Sanremo dei record, dell’amicizia, della parità di genere. Nel 2021 ci piacerà ribadire un Sanremo altrettanto ricco e intenso“.

Non è ancora stata decisa la data, ma d’altronde “mancano ancora 6 mesi. Sanremo ci sarà e troveremo la formula migliore“.

Probabilmente andrà in onda dal 2 al 6 marzo e se ci sarà il lockdown “capiremo come fare“.

Tamponi al pubblico

L’ad ha prospettato diverse misure di sicurezza per garantire il Festival: “Stiamo lavorando per portare al Festival di Sanremo un pubblico tamponato e monitorato. Ieri in Rai c’è stata una lunga riunione di tutti i direttori di rete con l’ad Fabrizio Salini sul tema pubblico e intrattenimento, stiamo studiando formule che garantiscano sicurezza, negli studi tv più si è e più il rischio sale, e la positività degli spettatori vanificherebbe tutte le misure di sicurezza adottate per i cast“.

Come ha spiegato Amadeus, “non c’è nessun piano B per Sanremo“. La Rai dovrà davvero trovare la chiave di volta del rebus per garantire che la kermesse abbia luogo.

Approfondisci:

Amadeus, a distanza di un anno arriva la confessione sul Festival di Sanremo

Jasmine Carrisi, ipotesi Sanremo: le parole della figlia di Al Bano