È un momento d’oro per Vanessa Incontrada, la conduttrice e attrice tra le più amate degli italiani sta raccogliendo successi su successi soprattutto a seguito della recente esperienza veronese dei Seat Music Awards; la sua performance sia davanti sia dietro lo schermo (i momenti condivisi con i fan sui suoi profili social) hanno convinto i fan a chiedere all’unisono che finalmente salga sul palco dell’Ariston.

E mentre sui social impazzano le richieste, in tanti tra i fan si stanno rendendo conto di come siano anni che Vanessa Incontrada meriterebbe di prendere parte all’esperienza sanremese; il Festival di Sanremo per la conduttrice, secondo molti, è un po’ come l’Oscar per Leonardo DiCaprio, che farà dunque Amaedus?

Vanessa Incontrada a Sanremo

“Ma lo vogliamo dare Sanremo a Vanessa Incotnrada?” scrive un utente, “Vanessa Incontrada barava presentatrice, brava attrice, bella simpatica ironica fatele fare tutto, magari anche Sanremo”, scrive un’altra. Mentre altri si sono complimentati per la bravura, la spontaneità e la simpatia della conduttrice.

Un momento d’oro dunque per Vanessa Incontrada che con i Seat Music Awards, che hanno visto incoronato vincitore Diodato con la sua Fai Rumore, che ha portato di nuovo all’Arena di Verona, ha sbaragliato la concorrenza con il 19,9% di share e un totale di 2.881.000 spettatori.

Il backstage condiviso con i fan

Ed è stato proprio Diodato ad essere scelto come sottofondo musicale del video che la conduttrice ha postato sui social. Nelle sue Instagram Stories Vanessa Incontrda ha condiviso un video che la vede protagonista, intenta a canticchiare, con sguardo sognante, le parole di Diodato. Anche in questo frangente si è mostrata elegante, posata e spontanea, invogliando sempre di più i fan ad appellarsi ad Amadeus.

Che farà il conduttore? Al momento la partecipazione di Vanessa Incontrada al Festival di Sanremo è una mera richiesta dei fan, Amadeus dal canto suo si è già messo in moto e si è detto pronto ad annunciare i cantanti in gara il prossimo 17 dicembre.

Che prenda in considerazione l’accorato appello? Si vedrà, intanto, terminata l’attività televisiva, dopo una tappa al Festival del Cinema di Venezia, Vanessa Incontrada tornerà sul set accanto a Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi, riprenderà il tour teatrale e tornerà anche sul set di una serie alla quale era lavoro prima dell’interruzione dettata dal Covid-19.

