Mancano ancora mesi e mesi dall’inizio del Festival di Sanremo 2021 ma già sembrano essere partite le scommesse su chi varcherà la soglia dell’Ariston. Indubbiamente ci saranno, ormai in maniera del tutto ufficiale, Fiorello e Amadeus ma il dubbio sopraggiunge su un’eventuale terza figura, presumibilmente una donna, che potrebbe arrivare sul palco insieme a loro per presentare la 71esima edizione del Festival.

Festival di Sanremo 2021: tutte le novità della prossima edizione

Non è mai troppo presto per parlare di indiscrezioni se il topic è il Festival di Sanremo. Sono già tantissime le notizie che filtrano dai corridoi della Rai dove i motori sono già caldi per far partire la macchina del Festival: anzitutto, per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria, per il primo anno la competizione non avverrà a febbraio ma a marzo.

Molto prima del Festival poi, come annunciato da Amadeus, avrà luogo in seconda serata un format particolare, mai visto prima: AmaSanremo. Si tratta, come spiegato dal conduttore Rai, di un esperimento che avrà luogo il prossimo 22 ottobre e vedrà lo stesso Amadeus al centro della scena impegnato nella selezione pubblica delle Nuove Proposte che saliranno poi sul palco dell’Ariston.

Maria De Filippi sì, Maria De Filippi no

Quanto a chi ci sarà, chi verrà chiamato e richiamato dal direttore artistico per questa nuova edizione all’insegna della “ripartenza”, Amadeus ha già affrontato l’argomento a Tv Sorrisi e Canzoni. Torna infatti aperta la porta di Sanremo per il cantante Jovanotti, grande amico di Fiorello nonché già fortemente voluto da Amadeus lo scorso anno; incognita invece su Maria De Filippi, che presenzierà in Rai in occasione di un progetto importante il prossimo 25 novembre.

Le indiscrezioni: in arrivo una terza conduttrice?

“Ad oggi tutto è possibile“, ha dichiarato Amadeus parlando della regina di Mediaset che non esclude la possibilità di un ritorno in scena. Proprio parlando di donne però, TPI sembra avere in mano indiscrezioni ancor più succulente su un eventuale terza conduttrice, spalla di Fiorello e Amadeus. Ritorna in auge il nome di Chiara Ferragni che nonostante la fama mondiale non ha ancora mai messo le mani sull’Ariston.

I “papabili”: da Chiara Ferragni a Paola Cortellesi

Secondo la testata, il suo nome sarebbe il più quotato ma non il solo.

Sembra infatti che anche Paola Cortellesi potrebbe tornare in quel della città dei Fiori ma anche in questo caso non è possibile svelare di più. Se però Cortellesi e Ferragni sembrano i nomi “papabili” per il 2021, scendono in fondo alla liste nomi di conduttrici note che sembrano invece poco se non per niente quotati come quello di Simona Ventura, Barbara d’Urso e Mara Venier.

Insomma, davvero tanti i nomi e le incognite ed è indubbio che Amadeus ascolterà molto il pubblico prima di mettere a segno i suoi colpi.

