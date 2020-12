Nella seconda puntata di The Voice Senior, trasmesso su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici, Giulio Todrani ha conquistato i giudici con To Love Somebody di Michael Bolton, entrando così nel team di Loredana Berté.

Biografia e carriera del cantante

Nel 1943, a Roma, nasce Giulio Todrani. Fin da subito mostra interesse nei confronti della musica e nel 1974 inizia la sua carriera con Angela Cracchiolo nel duo Juli (Giulio) & Julie (Angela), pubblicando diversi dischi sotto la casa discografica italiana Yep e riscuotendo un discreto successo.

Todrani passa poi a un lavoro individuale, ma nel 1985 ritorna a lavorare con la Cracchiolo.

Nel 1989 vediamo i due separarsi definitivamente.

Nel 1991 l’artista fonda il gruppo musicale Io vorrei la pelle nera, band che si dedica a brani rythm & blues. All’interno del gruppo è presente anche sua figlia, Giorgia, nota cantante italiana, la quale era già presente nel coro di Juli &Julie.

Durante l’esibizione a The Voice Senior, nei confronti della figlia Todran ha affermato: “A Giorgia gli ho fatto fare una grande gavetta, ha cominciato con me a 16 anni e lei faceva i cori per Juli & Julie, è cominciata da zero.”

Il cantante continua: “Lei era così già a 16 anni, cantava già in questa maniera”.

La carriera della cantante Giorgia è iniziata per merito del bassista degli Io vorrei la pelle nera, Massimo Calabrese, e del chitarrista Marco Rinalduzzi, i quali decisero di produrre il primo disco di Giorgia. Il merito va dato anche a Pippo Baudo, che ha permesso a Giorgia di prendere il volo, portandola al Festival di Sanremo.

Dopo l’avventura con i Io Vorrei la Pelle Nera Todrani entra a far parte degli Alan Soul & The Alanselzer, dove Alan Soul è proprio Todrani.

Insieme a questo gruppo il cantante, riesce ad approfondire e comunicare il suo amore per il soul, lo swing e il funky.

È proprio per merito della voce di “Alan Soul”, uno dei pochi in grado di interpretare il repertorio della black music, se il gruppo è riuscito ad aver successo con i più grandi interpreti nella musica nera come Otis Redding, James Brown, Tom Jones, Ray Charles, Smokey Robynson.

Vita privata

Giulio è sposato con Elsa, madre della cantante Giorgia. Fin dalla tenera età della bambina, i genitori le hanno trasmesso la passione per la musica, Giulio per il Blues, mentre Elsa per il cantautorato italiano.

Giulio Todrani a The Voice Senior

Nella puntata di venerdì 4 dicembre 2020 su Rai 1 Giulio Todrani si è presentato cantando To Love Somebody di Michael Bolton, la sua esibizione ha impressionato tutti i giudici facendo immediatamente centro, e Al Bano ha riconosciuto subito l’identità del concorrente.

Alla fine Giulio ha scelto di entrare nella squadra di Loredana Bertè.

Guarda il video: