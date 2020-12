Incidente per Valerio Staffelli nel pomeriggio di ieri, 10 dicembre: l’inviato storico di Striscia la Notizia sarebbe stato investito durante il tentativo di consegnare il Tapiro d’oro a Roberto Bolle. Il resoconto dell’accaduto in una nota del famoso tg satirico di Antonio Ricci.

Tapiro d’oro a Roberto Bolle, Valerio Staffelli finisce in ospedale

Non sarebbe andata a buon fine la consegna del Tapiro d’oro alla stella italiana della danza, Roberto Bolle, da parte dello storico inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli.

Proprio durante il tentativo di “attapirare” il ballerino, fresco di una Prima della Scala senza precedenti, il famoso volto del tg satirico di Antonio Ricci sarebbe stato coinvolto in un incidente che lo avrebbe poi costretto al trasferimento in ospedale in codice giallo.

Staffelli sarebbe stato investito mentre cercava di consegnare il “trofeo” della trasmissione, che sarebbe stato assegnato a Bolle, rivelano a Striscia, proprio per la sua performance nella serata inaugurale della stagione scaligera del 7 dicembre scorso. Secondo il programma di Canale 5, il suo balletto “spacciato per inedito, altro non sarebbe che il rimontaggio di una precedente esibizione registrata alla Scala e già proiettata in occasione del 75esimo anniversario dell’ONU“,

La presunta dinamica dell’incidente nella nota di Striscia la Notizia

Valerio Staffelli e la troupe di Striscia avrebbero intercettato Roberto Bolle all’esterno degli studi Rai e lo avrebbero seguito fino all’ingresso di casa per la fatidica consegna del Tapiro.

Il ballerino si sarebbe però rifiutato di concedersi alle telecamere, riferisce la nota del programma, poi l’incidente.

“Il taxi – probabilmente nel tentativo di accompagnare l’attapirato passeggero fino all’ingresso del portone – è salito sul marciapiede e sul piede dell’inviato di Striscia“.

Ne sarebbe nato un momento di concitazione tale da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza, con il successivo trasferimento dell’inviato al Gaetano Pini di Milano. Non sono emerse ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Il servizio, fa sapere il format, andrà in onda prossimamente.

