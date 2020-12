Emilio Fede è risultato positivo al tampone per il Covid-19. L’ex direttore si trova al momento ricoverato nel Covid Residence dell’Ospedale del Mare di Napoli.

Emilio Fede positivo al Covid

Fede è risultato positivo a un tampone effettuato 10 giorni fa, stando a quanto rivela TgCom24. Il giornalista sarebbe ricoverato al Covid Residence dell’Ospedale del Mare di Napoli, una struttura ricettiva per le persone trovate positive al tampone che risultano essere asintomatiche o paucisintomatiche. Le sue condizioni sarebbero quindi buone.

Il giornalista aveva trascorso la prima parte del suo isolamento domiciliare in un hotel di Napoli, poi questa mattina le cose sono cambiate e Emilio Fede è stato trasferito al Covid Residence, spiega Adn.

Sembra che il trasferimento sia dovuto alla chiusura dell’albergo in cui si trovava Fede nelle festività natalizie.

La positività al Covid di Berlusconi

Mesi fa, quando Berlusconi era risultato positivo al Covid, proprio Emilio Fede aveva scherzato con l’ex premier. Il leader di Forza Italia pare avesse persino chiesto al giornalista di raggiungerlo in vacanza prima ancora di risultare positivo: “Lui era ancora in Francia. Mi ha detto che non era più a casa di Marina e aveva affittato una proprietà con la piscina per stare più comodo.

Mi ha anche proposto di raggiungerlo“, raccontava Emilio Fede a La Stampa. “Alla nostra età, lui è un anziano, io un vecchio, ci ho pensato ma poi ho detto: tu hai ancora problemi giudiziari aperti, io sono ai domiciliari, ma dove andiamo?“, aveva detto ironicamente.