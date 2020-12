I cantanti che hanno preso dei “no” dai talent show prima prima di vedersi affermati nel mondo della musica sono diversi. Tra questi vi è Arisa, che, come ha rivelato recentemente, da ragazza aveva fatto l’audizione per Amici ben 2 volte. In entrambi i casi non aveva passato le selezioni, ma la cantante non si è arresa ed ora è un volto del panorama musicale molto noto e amato.

Arisa scartata da Amici per “motivo di estetica”

L’esclusione di Arisa è stata argomento di discussione quando l’allieva Letizia ha subito l’eliminazione.

Maria De Filippi ha sfruttato infatti l’occasione per incoraggiare lei e chiunque altro avesse fallito in precedenza, sia nel suo programma che in altri show.

La conduttrice ha voluto far capire che Amici non è l’unica occasione della loro vita. Che uscendo da lì non è detto non avranno mai più modo di realizzare il loro sogno. Per farlo ha preso dunque d’esempio Arisa, ora insegnante nella scuola di Amici, raccontando la sua esperienza.

“Tanti anni fa venne a fare un provino ad Amici. E qualche imbecille alla porta non la fece entrare perché decise che non era telegenica”, ha rivelato la De Filippi ai microfoni del suo programma, e ora ha ottenuto il successo musicale che cercava.

Il motivo della scelta sembrerebbero gli occhiali che portava la cantante, e per questo lei non è mai arrivata allo step successivo: “Quindi lei a me non arrivò mai. Perché aveva gli occhiali e quindi non la giudicarono telegenica. E quindi non le fecero manco superare la sbarra di Cinecittà. Non è che si è arresa, è andata avanti“.

I rifiuti che portano al successo

Anche Arisa ha voluto dire la sua, ringraziando Maria e dicendo a Letizia di non arrendersi.

Che le parole della conduttrice siano vere è facile da credere, basta guardare dov’è arrivata adesso la cantante senza aver comunque partecipato ad Amici.

Ma Arisa non è l’unica ad aver ricevuto un rifiuto iniziale, per poi riuscire a realizzarsi dopo. Tra questi vi è Ultimo, che fece un’audizione alcuni anni fa proprio per lo stesso show ma non passò le selezioni. Come ha rivelato Maria durante una conferenza stampa di Amici 19.

