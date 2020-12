Arisa è una delle novità della ventesima edizione di Amici. La nota cantante, infatti, si è messa in gioco come professoressa di canto già dalle scorse settimane e il percorso su Canale 5 sarà ancora lungo, fino al serale previsto nel nuovo anno. La cantante ha raccontato al settimanale Chi di non essere del tutto estranea alla scuola di Canale 5. In adolescenza avrebbe provato a entrare ben due volte ma in entrambe le occasioni sarebbe stata rifiutata.

Arisa al casting di Amici

Arisa svela di aver già avuto esperienza nella scuola di Amici, ma in vesti diverse da quelle che indossa quest’anno.

Da adolescente, rivela al settimanale Chi, ha partecipato ai casting del programma. Ha tentato la fortuna non una, ma ben due volte ed entrambi i tentativi non sono andati a buon fine. “Ci avevo provato da piccola. Ma, lo dico senza problemi, non ero pronta“, rivela la cantante. E continua: “Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra volta a 17, mi pare. Comunque, in un’occasione avevo i codini e in un’altra i capelli rosa“.

Due cose sono certe: l’amore per la musica, e che Arisa ama giocare con i suoi capelli e conferma che sin da piccola ha sperimentato con i look più stravaganti.

Arisa nel ruolo di insegnante

Come dicevamo, Arisa entra nella scuola di Canale 5 con nuove vesti: quelle di insegnante. È la novità dell’edizione 2020 insieme a Lorella Cuccarini, nuova insegnante di ballo. Il suo è un ruolo fondamentale, deve guidare e consigliare i ragazzi della De Filippi: “Mi sento molto orgogliosa del fatto che mi abbia affidato i suoi ragazzi, sapendo quanto tiene ai loro.

E non voglio deludere nessuno, né loro, né me stessa, né lei“. Queste le aspettative di Arisa rispetto al suo compito che in passato era stato affidato a Stash Fiordispino, che le ha ceduto il posto per dedicarsi alla famiglia e alla bambina appena nata.

Arisa: giudice, coach e insegnante

Il compito assegnatole da Maria De Filippi non è del tutto estraneo alla cantante. Per tre edizioni, è stata infatti giudice e coach nel talent X Factor e proprio nell’ultima, quella del 2016, le è stata affidata la guida degli artisti più giovani.

Si può dire che non sbarca su Canale 5 del tutto impreparata.

Arisa e il rapporto con Maria De Filippi

Arisa si mostra estremamente grata alla madre di Amici, che l’ha fortemente voluta come insegnante. La cantante, ora docente, vede questa scuola come “un regno delle favole, dove la regina è buona“. Parla del rapporto con la De Filippi dicendo: “Maria non ha bisogno della forza per farsi rispettare. Tu la stimi e la rispetti perché se lo merita. Maria mi piacerebbe che mi volesse un po’ di bene, perché io gliene voglio tanto”.



Arisa non riesce a contenere l’emozione e continua così su Instagram: “A me oggi è successa una cosa bella, una delle più belle che mi siano mai successe“.

Il post di Arisa come professoressa di canto

Approfondisci:

TUTTE le notizie su Arisa

Lorella Cuccarini debutta ad Amici: sarà insegnante di ballo