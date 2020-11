Arisa, cantante di successo, aggiunge al suo curriculum anche una nuova esperienza televisiva: ora è infatti insegnante di canto nel programma di Canale 5 Maria De Filippi Amici. Per la cantante non c’è solo la televisione, ma anche i social, tanto che ama restare in contatto con i suoi fan in particolare su Instagram, dove ultimamente ha postato una foto con un nuovo look. Arisa sostenitrice della body positive ha aggiunto inoltre al post l’hashtag “#loveyourself“, per sottolineare sempre la sua battaglia contro il body shaming.

La sua lotta per il body positive

La cantante in passato ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di esser stata vittima di bullismo per il suo aspetto estetico, in particolare per il suo naso.

“I compagni mi prendevano in giro per il naso o perché non avevo tanti vestiti“, ha così dichiarato la nuova prof di Amici. Questi episodi l’hanno particolarmente segnata e ha deciso di far passare la sua lotta contro il body shaming anche attraverso i social.

Boom di like per il selfie di Arisa su Instagram

L’ultimo selfie che Arisa ha postato sul suo profilo Instagram ha riscosso molto successo sia per il nuovo taglio di capelli che per il suo outfit.

La cantante ha optato per un taglio corto rétro con tanto di frangia netta. Arisa inoltre si è immortalata in una mise particolare. Come ha scritto nel post: “Reggiseno conformato anni 50’, calze contenitive push-up … frigo pieno. E vai sempre!”, si legge sul post. Nessuna rinuncia quindi sia in fatto di comodità che di cibo per la cantante che ama il suo corpo e le sue forme sottolineato nello scatto.

Per lei più di 56mila like e ora che i fan la potranno seguire anche su Canale 5 con Amici, alla cantante non resta che continuare nella sua conquista… dei fan. Non pensare male di me, che io sono esattamente come te.

Il post di Arisa su Instagram

Sempre su Instagram qualche tempo prima aveva anche condiviso un messaggio di rispetto e amore: “Ho scelto di essere felice, di rispettarti, ma di rispettare me per prima. Perché così riesco a rispettarti meglio. Il mio è solo un modo per amarti bene, e mi fa stare tanto bene quando riesco ad entrarti dentro e a spiegarti che vengo solo in pace.

Facciamo la pace“.

