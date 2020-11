Un nuovo inizio per Lorella Cuccarini, la conduttrice, dopo il burrascoso abbandono de La vita in diretta e della Rai torna a Mediaset prendendo il suo posto tra il corpo docenti di Amici 20, debuttando alla prima puntata. Un’esperienza nuova che la Cuccarini non vedeva l’ora di iniziare e che è un po’ un ritorno alle sue origini artistiche.

Lorella Cuccarini ad Amici

“È una gioia entrare nella squadra di Amici” ha raccontato la conduttrice all’Ansa. “Oggi è forse l’unico programma che coltiva i giovani talenti della danza. E poi è un’occasione per mettere alla prova le mie qualità come insegnante, in grado di interpretare sogni e aspettative dei ragazzi, di aiutarli a crescere: una grande responsabilità”.

Lorella Cuccarini debutta ad Amici 20

Un nuovo inizio dunque, in concomitanza di anniversari importanti: sono passati 35 anni dal debutto di Lorella Cuccarini come ballerina tv in Fantastico 6. “Con Amici torno alla danza, il mio primo ambiente, forse il più familiare” ha raccontato la ballerina, che proprio in occasione del dubutti in prima puntata ha ripercorso tutti i momenti della sua carriera, dall’inizio, quando sognava la danza classica e il teatro, ai giorni d’oggi.

Il ritorno a Canale 5 poi, è un po’ come il ritorno a casa visto che ha lavorato nell’emittente per 14 anni.

Un nuovo inizio per Lorella Cuccarini

Ripensando a quanto accaduto negli ultimi mesi, il duro scontro con Alberto Matano, l’addio a La vita in diretta… Lorella Cuccarini si è detta andata oltre: “Il passato me lo sono buttato dietro le spalle. Sono propositiva, c’è ancora tanto di bello da fare. (…) la chiamata di Maria è stata comuna carezza nel vero senso del termine”.

Lorella Cuccarini prenderà dunque il posto di Timor Steffens, che ha lasciato il programma probabilmente seguito dei diversi attriti con la padrona di casa Maria De Filippi. Accanto ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Anche Arisa ad Amici 20

Lorella Cuccarini non è l’unica new-entry nel format di Amici, tra gli insegnanti di canto quest’anno ci sarà anche Arisa, che prenderà il posto di Stash. Il cantane dei The Kolors ha lasciato il programma in vista dell’imminente paternità. Arisa siederà accanto a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Il debutto di Arisa ad Amici 20

