Stash e Giulia Belmonte hanno dato il benvenuto alla piccola Grace. A dare l’annuncio del lieto evento è stato il cantante stesso, che ha condiviso con i fan tutta la gioia del momento. L’annuncio della gravidanza era arrivato nel giorno della finale dell’ultima edizione di Amici. In previsione della nascita della piccola, Stash aveva deciso di lasciare la cattedra di insegnante di canto nella scuola di Maria De Filppi, al suo posto è subentrata Arisa.

Stash annuncia: è nata Grace

Stash e Giulia Belmonte sono diventati genitori. L’annuncio è arrivato prima con un veloce post nelle Instagram Stories nel primo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre: “È nata Grace… Ed è la cosa più bella del mondo!”

Poco dopo un breve post con la famiglia al completo, con una mamma e un papà sorridenti, in cui Stash ha scritto: “È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento.

Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!!

Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!”

Gli auguri dei fan e degli amici

In tanti hanno commentato la foto di Stash, facendogli i più sentiti auguri. Tra questi ci sono ad esempio Gaia Gozzi, che ha scritto: “Auguri ragazzi”, accompagnato da tanti cuori. Emma Marrone ha lasciato un messaggio fatto di sole emoji, due cuori e una corona.

“Auguroni guaglioo” ha scritto Salvatore Esposito, “Congratulazioni” da Mara Maionchi, poi ancora Elodie, la Vale di Radio DeeJay…

L’ultimo video prima del parto

Solo una settimana prima del parto, Stash aveva postato un simpatico video in ci suonava la chitarra davanti al pancione scalciante, scrivendo nella didascalia: “Mi sa che questa è l’ultima che sentirai da lì dentro…”

In più occasioni il cantante si è detto di non stare più nella pelle all’idea di diventare papà, lui stesso aveva definito l’arrivo imminente della piccola “La musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso!

