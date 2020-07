A poche settimane dall’annuncio dell’attesa del primo figlio, Stash dei The Kolors e Giulia Belmonte annunciano il sesso del primogenito, con un video commovente in cui il papà dedica la prima canzone alla vita che sta per nascere.

Mashio o femmina? È presto detto, ed è stato detto in inglese, con una canzone dei Beatles che Antonio Fiordispino, in arte Stash, dedica alla piccola vita che la fidanzata Giulia aspetta. La canzone è And I Love Her, ed è chiaro alfine del video che è dedicata a qualcun che deve ancora arrivare, perché compare la scritta “And I (already) love her”, ovvero: “Ed io (già) la amo”.

Il video è stato condiviso anche nelle stories della compagna, accompagnato dall’emoticon di un cuore, ovviamente rosa.

Stash, la notizia della gravidanza

Stash e Giulia Belmonte avevano ufficializzato la gravidanza all’inizio di giugno, con il video della prima ecografia e del battito del feto. “Sei il frutto del nostro amore, la nostra felicità che giorno dopo giorno cresce sempre di più. Tu starai bene dentro di me, ma io non vedo l’ora di abbracciarti!”, scriveva lei.

Anche il cantante aveva scritto un post molto emozionato: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita”.

Approfondisci:

Stash papà già innamorato: “Avere un figlio è meraviglioso”

Stash diventa papà: il romantico messaggio del cantante

Arriva la cicogna per Stash, presto sarà papà: “La musica più bella”