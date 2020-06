Maria De Filippi, nel corso della puntata finale di Amici Speciali, ha svelato il segreto che legava lei e Stash, anticipato nella semifinale del programma: il frontman dei The Kolors diventerà presto papà. Il pubblico di Canale 5 ha accolto con grande entusiasmo la notizia, ma in un secondo momento si è domandato chi fosse la sua fidanzata, visto che il cantante è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.

“È un inno alla vita“

La conduttrice del talent show, per dare l’annuncio del lieto evento, si è rivolta a Stash dicendo: “Ti voglio fare un regalo” e gli ha mostrato una catenina con un orsacchiotto d’oro.

Maria De Filippi ha poi continuato: “Hai fatto la cosa più bella del mondo perché è un inno alla vita“. Per spiegare al pubblico di Canale 5 a cosa si riferisse ha mandato in onda il filmato dell’ecografia, pubblicato successivamente dal frontman dei The Kolors sul suo account Instagram, e ha concluso annunciando: “Stash diventa papà!“. La notizia è stata accolta dal pubblico con un caloroso applauso, seguito dalle dolci parole del cantante: “La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello in assoluto“.

Il cantante ha voluto condividere l’enorme emozione con i suoi follower, rendendoli partecipi della sua gioia.“Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato” ha scritto il frontman della band napoletana.

La segreta vita sentimentale del cantante

Stash Fiordispino è un ragazzo molto riservato, infatti da tempo ormai non si sapeva più nulla sulla sua vita sentimentale. Inizialmente i fan, subito dopo aver appreso la notizia della “dolce attesa”, avevano ipotizzato che la mamma del piccolo potesse essere Carmen Fiorentino, ex ragazza del cantante, con la quale però si era lasciato già da qualche anno.

Ma è bastato guardare più attentamente tra i vari profili Instagram per svelare il mistero.

Giulia Belmonte, la donna che ha conquistato Stash

La mamma del bebè è Giulia Belmonte, di cui Stash però non aveva mai parlato ai suoi fan. La conferma arriva dalla Instagram Story del video della prima ecografia, pubblicato dal leader dei The Kolors e ri-condiviso dalla dolce metà del cantante. Giulia, laureata in Scienze della Comunicazione, è una giovane giornalista televisiva e conduce Storie e Misteri, programma di arte, storia e cultura in onda su Telenova.

Inoltre è anche modella ed è stata una delle protagoniste del video della canzone Dove e Quanto del duo Benji e Fede.

I grandi successi della band partenopea

Alle belle notizie della vita privata del cantante, si affiancano anche quelle relative alla sua carriera, colma di successi. Una carriera iniziata proprio grazie al programma Amici di Maria De Filippi. Infatti ricordiamo che nel 2015 la band napoletana ha partecipato allo show di Canale 5, vincendolo. Grazie al loro talento e, soprattutto, alla loro originalità, i The Kolors hanno avuto l’occasione di esibirsi sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2018, conquistando il pubblico con Frida (mai, mai, mai), il primo brano cantato interamente in italiano.

‘Non è vero’, simbolo della liberazione di Stash

La band ha continuato a collezionare successi e a guadagnarsi l’affetto e l’ammirazione del pubblico. Dopo il brano Los Angeles, realizzato con Gué Pequeno, e la canzone Pensare male, nata dalla collaborazione con Elodie, il percorso musicale dei The Kolors continua. Infatti, solo poche settimane fa hanno lanciato il loro nuovo singolo Non è vero, ispirato al sound di Pino Daniele, uno dei più grandi idoli della band napoletana.

Il brano Non è vero è stato scritto da Stash e Davide Petrella, musicista campano. Sul proprio account Instagram, il frontman della band aveva rivelato l’importanza che questo nuovo brano ha per lui: “È un pezzo significativo per me… perché lo vedo il simbolo della mia liberazione!“.