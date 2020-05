È tempo di cambiamenti anche per quanto riguarda il look e la cantante Elodie non ha fatto eccezione. Ci si era abituati a vederla elegante e sensuale sul palco di Sanremo, ma ora sfoggia uno stile differente. Il suo scatto su Instagram per pubblicizzare il nuovo singolo Guaranà ha già mandato in visibilio molti fan.

Elodie con le treccine fatte dalla mamma

La nuova foto sul profilo Instagram di Elodie non è passata inosservata. Nessuno scatto romantico con il compagno Marracash. Questa volta a sorprendere è il cambio di look di Elodie.

Prima la cantante sfoggiava un taglio super conto, biondo, a volte portato con la riga centrale, gel e impreziosito da fermagli. Le lunghe treccine nere con cui è comparsa ha destabilizzato i più o chi è abituato a porre qualche etichetta. Elodie nelle foto appare molto sicura di sé con la nuova acconciatura. Completano l’outfit più “wild” un trikini nero e dei grandi orecchini a cerchio. La parrucchiera di fiducia è stata la mamma di Elodie. Lo rivela lei stessa quando nel post scrive: “le treccine sono delle dolci mani di mia madre”.

La foto pubblicata da Elodie su Instagram

In arrivo il nuovo singolo “Guaranà”

Il nuovo look sembra aver convinto la maggior parte dei suoi fan, che sotto il post hanno lasciati centinaia di messaggi. Tra quelli di colleghi come Bianca Atzei o Marco Faraone, c’è chi si esalta: “Sono senza parole” dice un’utente, “Sono scioccata da questa foto, adoro follemente” gli fa eco un’altro. Eclettica, sfuggente agli incasellamenti, pronta a sperimentare: questa è Elodie. La cantante con i lunghi capelli intrecciati ha lanciato il suo nuovo singolo Guaranà. L’inedito, scritto da Davide Petrella e Dardust, che non è contenuto nell’album This is Elodie, da oggi è disponibile su tutte le piattaforme.

L’ex concorrente di Amici ormai veleggia sul fiume di successo che i suoi brani riscuotono anche a livello internazionale. Con oltre 1.6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 200 milioni di visualizzazioni sul suo canale YouTube è un’icona sulla scena musicale pop-urban. Forse, con questa nuova immagine di sé, potrebbe anche diventare un’icona di stile. Lasciandosi alle spalle i commenti sulla sua magrezza, ma guardando sempre avanti, ai prossimi obiettivi e, perché no, alle prossime acconciature.