È di qualche giorno fa la notizia della lite tra Elodie e Marco Masini, entrambi partecipanti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ecco allora che Alessia Marcuzzi prende le difese della cantante di Andromeda e dice la sua in un commento su Twitter.

Le parole di Marco Masini

Il tutto è nato dietro le quinte del Festival della canzone italiana. Marco Masini, in gara con Il confronto, si è rivolto ad Elodie commentando il suo aspetto fisico: “Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?”.

La cantante c’è rimasta male e in un’intervista a RadioDue Social Club confessa: “Io mi sono stancata di dovermi difendere dalle persone che pensano che io non mangi.

Io mangio. Quando vedi una che ha preso 3-4 chili non è che tu vai lì e le dici ‘Oh comunque magna de meno’, se una donna perde due chili, tu mi vedi leggermente magra e mi dici ‘Eh però devi mangiare, eh’ come se io avessi un problema alimentare, non è da stronzo, scusate?”. La cantante termina la conversazione a riguardo con: “Io sono ancora arrabbiata con Marco Masini”.

Il commento di Alessia Marcuzzi su Twitter

Alessia Marcuzzi, che rivedremo, probabilmente in autunno, alla conduzione di Temptation Island ha voluto dire la sua sulla questione Elodie-Masini. Sotto uno degli ultimi post pubblicati dalla cantante sull’accaduto, la Marcuzzi dice: “Vero Elodie. Se una donna è formosa e ha qualche kg in più non si può GIUSTAMENTE dire nulla. Se una donna è magra, si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. È comunque body shaming, no?”.

Il post scritto su Twitter da Alessia Marcuzzi in difesa di Elodie

Per la star del piccolo schermo questo non è un tema del tutto nuovo o sconosciuto.

In passato, infatti, anche la Marcuzzi è stata vittima della stessa tipologia di commenti. Commenti che molto spesso vengono fatti senza pensarci troppo, con leggerezza. Ciò che molto spesso si dimentica è che anche le parole hanno un peso.

