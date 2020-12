Nella Casa del Grande Fratello Vip ha spesso lamentato la mancanza del figlio Leonardo, ma questa volta per Pierpaolo Pretelli la sorpresa è davvero speciale. Per lui infatti c’è un video-messaggio girato dalla ex compagna che ritrae il piccolo di casa. “Sei il supereroe di tuo figlio“, gli confessa Ariadna durante un confronto in passerella.

La sorpresa a Pierpaolo Pretelli

Serata ricca di sorprese per Pierpaolo Pretelli nella nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il concorrente, inizialmente, ha rivisto Elisabetta Gregoraci nella Casa dopo i dissapori dell’ultima puntata.

Ma per il ragazzo le emozioni non terminano lì.

Una sorpresa ancor più speciale ha luogo fuori dalla Casa. In passerella, infatti, riceve la visita a sorpresa dell’ex compagna Ariadna Romero, che gli racconta come sta passando questi giorni il figlio Leonardo. Sul volto del concorrente, al solo pensiero del suo piccolo, scendono le prime lacrime. L’ex fidanzata lo rassicura: “Devo raccontarti un sacco di cose di Leo. Ti sta guardando, ricordati che tu sei il supereroe di tuo figlio. Ogni cosa che fai, tu ricordati che guarda e prende esempio da te: sii sempre il ragazzo che sei.

So che sei un ragazzo di cuore, dolce, e che a volte ti fai condizionare. Vai avanti con la tua testa. Pensa e sii te stesso“.

Il video del piccolo Leonardo

Ma è con il video successivo che il ragazzo scoppia letteralmente a piangere. Le immagini mostrano il piccolo di casa intento ad addobbare l’albero di Natale insieme a mamma Ariadna. Il bimbo è felice, sorridente ed intento a sistemare le decorazioni sull’abete mentre parla al suo papà con la tenerezza e la semplicità proprie della sua età.

Pierpaolo è un fiume di lacrime ma riesce a contenersi nonostante sia stato freezato dalla produzione.

Al termine del freeze, il concorrente non contiene l’emozione. “Non me l’aspettavo“, confessa ad Ariadna.

