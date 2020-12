Elisabetta Gregoraci rientra nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Pierpaolo Pretelli. Dopo il battibecco a distanza della scorsa puntata, i due si ritrovano per mettere in chiaro alcuni aspetti del loro turbolento rapporto.

Pierpaolo ritrova Elisabetta Gregoraci

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha visto nuovamente protagonista Elisabetta Gregoraci, anche se ormai fuori dai giochi. La showgirl, infatti, è stata al centro di un battibecco a distanza con Pierpaolo Pretelli. Dopo l’uscita della coinquilina, l’ex Velino rivela di essere “rinato” e di aver ripreso in mano la sua vita dopo l’infatuazione per lei.

Tant’è che si è avvicinato ad un’altra ‘Vippona’: Giulia Salemi.

Questo duplice aspetto ha deluso parecchio la Gregoraci che, con grande sincerità, non si aspettava questo cambio di personalità da parte del ragazzo. Senza lei nella Casa sembra aver ritrovato grinta e motivazioni, come ha dimostrato nello scontro con Elisabetta.

Sembrava che tra i due i rapporti si fossero rasserenati e che, una volta fuori dalla Casa, Pierpaolo l’avrebbe incontrata e ritrovata. Eppure gli ultimi attriti hanno rivelato altro.

“C’è stata sempre poca chiarezza“

Nel nuovo appuntamento con il reality, Elisabetta Gregoraci rientra in Casa per un faccia a faccia con Pierpaolo.

Prima dell’atteso confronto, il ragazzo spiega ad Alfonso Signorini: “Ho ripreso quello che mi aveva già detto, che non ero un uomo. Io penso che per dimostrare di essere uomini ci siano vari casi. Io sono un papà, prima di entrare qui facevo due lavori. Essere padri ti fa diventare uomo, non so lei perché si ostini a darmi dell’uomo tra virgolette“.

Il rapporto con la Gregoraci, ad oggi, potrebbe comunque riservare loro un’amicizia: “Io penso che ci sia un rapporto di amicizia perché le voglio bene, la mia idea ad oggi è questa.

Per me le parole hanno un peso e sentirmi dire che non sono un uomo da una donna da avere accanto, no. C’è stata sempre della poca chiarezza, questo gliel’ho detto più volte“.

Il confronto dopo le ruggini

Il confronto avviene poco dopo, quando i due si ritrovano divisi da un vetro in Glass Room. Elisabetta Gregoraci mette subito le cose in chiaro: “Sono qui perché è giusto che tu faccia il tuo percorso.

Quello che abbiamo vissuto è stato molto bello, però è qui dentro: quello che si vive fuori è un altra cosa. Non mi andava di rovinare l’affetto che si è creato, quindi sono venuta per dirtelo. Mi è spiaciuto come ci siamo parlati. Non voglio condizionare il tuo percorso, dico solo che quando ci parliamo, possiamo farlo con toni diversi“.

Il confronto viaggia su toni assolutamente pacifici, segno che l’affetto che li lega è ancora presente. Il ragazzo ammette: “Io ho sbagliato. Sono stato più giù in questi giorni, che mi è dispiaciuto il modo in cui ci siamo lasciati“.

“Godiamoci quello che abbiamo vissuto“

La showgirl ne è convinta: non vuole che semplici battibecchi possano minare quanto di buono costruito nella Casa. Queste le sue parole: “Ci siamo lasciati bene, non ha senso ritornare su altre cose o parlarsi in una maniera che non ci si addice. Mi hai ferito quando mi hai chiamata ‘cara’, mi hai sempre chiamata ‘Elisabetta’. E poi quando hai detto ‘sono rinato’. Io sono contento per te, ma non ti ha obbligato nessuno: quello che abbiamo condiviso, lo abbiamo condiviso insieme. Nessuno ti ha puntato una pistola“.

E, successivamente, offre un consiglio a Pierpaolo: “Godiamoci quello che abbiamo vissuto, non voglio condizionarti: è giusto che sai così. Io l’affetto che provo per lui lo provo. Qua dentro sono momenti unici, voglio che lui si goda il suo percorso e vada avanti“.

L’intervento di Cristiano Malgioglio

A Cristiano Malgioglio, che più volte aveva parlato di questa storia, è concesso di intervenire. Ritrovatosi di fronte ad Elisabetta Gregoraci, le confessa con grande sincerità: “Mi hai fatto molto arrabbiare l’altra volta. Io con lui stavo parlando di te, se c’era questo sentimento. Lui mi ha detto ‘In questo momento non sento niente’.

A un certo punto ho detto ‘Quando esci fuori, Elisabetta dove vuoi invitarla?’. Lui mi ha detto ‘In una trattoria’. In quel momento mi è venuta una battuta simpatica“. Il riferimento è a una battuta di Malgioglio verso Elisabetta Gregoraci, proprio nel corso della chiacchierata con Pierpaolo.

Successivamente il paroliere cerca di dare un consiglio alla showgirl, per evitare di continuare a far soffrire Pierpaolo: “Dovresti dirgli ‘Chiudiamo qua tutto’“.

