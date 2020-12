Al Grande Fratello Vip inaspettato scontro a distanza tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Dopo essersi lasciati con un bacio in bocca, tra i due volano gli stracci in uno scontro a distanza. La showgirl lo accusa di vittimismo, ma stavolta la reazione del ragazzo è veemente: “L’unica che non sei mai stata chiara qua sei tu“.

Pierpaolo e Giulia: ‘flirt’ in corso?

Ha fatto parecchio discutere in settimana il graduale avvicinamento di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi. Dopo il ritiro di Elisabetta Gregoraci, per la quale ha provato più di una semplice amicizia, l’ex Velino sembra aver trovato il modo di ‘consolarsi’ al fianco della coinquilina.

Tra sguardi e abbracci, il feeling è evidente e per questo motivo molti si sono insospettiti sui reali sentimenti che Pretelli ha realmente provato per l’ex moglie di Flavio Briatore.

Nella diretta di questa sera, proprio in apertura di puntata, Alfonso Signorini chiede a Pierpaolo se si sia davvero scordato così in fretta di Elisabetta. Il ragazzo rivela di essere “rinato” dopo l’uscita della showgirl, come ha anche raccontato l’immagine di lui che è uscita negli scorsi giorni: spensierato, felice ed integrato ancor di più con il gruppo.

Interviene Elisabetta Gregoraci

L’argomento viene ripreso in un secondo momento della diretta, quando Alfonso Signorini apre il collegamento con la Casa e, dallo studio, concede un intervento ad Elisabetta Gregoraci. La showgirl è rimasta infastidita dall’affermazione di Pierpaolo in apertura di puntata, quando ha rivelato di essersi sentito libero dopo il suo ritiro.

Elisabetta Gregoraci, concesso questo spazio di intervento, rivela ad Alfonso Signorini e al pubblico: “La cosa che mi fa strano è che quando sono tornata a casa, ho aperto il mio beauty-case che avevo nella Casa e ho trovato un suo bigliettino: ‘Cara Elisabetta, mi mancherai.

Tutta questa Casa mi parlerà di te. E adesso lui ha fatto questa affermazione“.

Scontro a distanza: “Hai recitato la parte della vittima“

Aperto il collegamento con Pierpaolo, Elisabetta Gregoraci parte alla carica: “Il giorno dopo piangevi, mi avete quasi accusato. Quindi sono molto felice se tu stai bene, però il giorno dopo, in questo modo, mi è sembrato un po’ strano…“. Il ragazzo, colto nel vivo, rettifica: “Elisabetta non era proprio il giorno dopo, se tu volevi che io piangessi e stessi male tutto il tempo, no“.

La showgirl passa all’attacco e lo accusa di vittimismo: “Io sono felice che tu stia bene, dico solo che hai recitato un po’ la parte della vittima“. E aggiunge: “Volevo dirti che ho aperto il mio beauty-case e ho trovato il tuo bigliettino. Invece vedo che il giorno dopo eri così felice. Hai pianto, hai fatto vedere che stavi tanto male, non mi sembra no?“.

La reazione di Pierpaolo è veemente e decide di ribellarsi a queste accuse: “Non parlare in questo modo di me, visto che ho sofferto.

Poi è arrivato il momento in cui mi sono ripreso, ed è stato settimane fa. Ti avevo detto che avevo bisogno di staccarmi da te. Hai percepito questo distacco, io mi sono ripreso da solo, con le mie gambe, e ho fatto il mio percorso. Ora guardo Pierpaolo visto che fino all’altro giorno ho pensato solo ad Elisabetta“.

La risposta furiosa di Pierpaolo

Ma, a sentire le provocazioni della Gregoraci, Pierpaolo non ci sta e passa nuovamente all’attacco: “L’unica che non sei mai stata chiara qui sei tu.

Devi rispettare il mio stato d’animo. Quando eri qui ero condizionato per un problema mio. Le ultime settimane dove ci siamo staccati ero condizionato dalla tua presenza perché non mi eri totalmente indifferente. Io non sono vittima, sono sempre stato chiaro con te dall’inizio. Tu no, tu eri molto confusa. Ora non voglio sindacare questo“.

La piccata risposta della showgirl non si è fatta attendere: “Mi spiace tantissimo vedere un uomo che dopo 3 giorni che sono andata via dalla Casa abbia fatto questo cambiamento, tutto qui. Io rispettavo tutti i tuoi momenti, dico solo che il tuo atteggiamento e la battutina di stasera, io non me l’aspettavo“.

Tensione a distanza tra i due, con Alfonso Signorini che invano cerca di fare da mediatore. Sicuramente Elisabetta e Pierpaolo, come già si erano ripromessi, si ritroveranno fuori dalla Casa. Non solo per rivedersi, ma anche per chiarire: sono molti, infatti, i conti rimasti in sospeso tra loro due.

