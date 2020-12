È arrivato il giorno del definitivo addio di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. La concorrente, decisa a lasciare il gioco, ha vissuto gli ultimi giorni assieme ai coinquilini, oltre a momenti intimi con Pierpaolo Pretelli. Nella puntata di stasera l’ultimo saluto ai suoi compagni di viaggio, prima di un fugace ma sorprendente bacio con Pierpaolo.

I ritiri di Francesco ed Elisabetta

L’annuncio di Alfonso Signorini ha lasciato strascichi significativi nel percorso dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Il prolungamento del programma sino a febbraio, infatti, ha portato due di loro a prendere una decisione importante: Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci hanno deciso di ritirarsi.

Il figlio di Alba Parietti ha abbandonato direttamente la scorsa puntata, creando una profonda crisi in Tommaso Zorzi. L’ex moglie di Flavio Briatore, invece, ha preferito rimanere ancora qualche giorno per poi uscire definitivamente dalla Porta Rossa.

L’occasione per la Gregoraci è stata quella di rimanere ancora qualche giorno assieme ai suoi compagni di viaggio. Ma, soprattutto, ha potuto passare momenti intimi in Cucurio assieme a Pierpaolo Pretelli. I due hanno avuto modo di rimanere insieme per questi ultimi giorni, confrontandosi sui loro reali sentimenti.

Il bacio con Pierpaolo, prima degli ultimi saluti

Il momento dei saluti è arrivato. Elisabetta Gregoraci inizialmente viene lasciata da sola in salone e, assieme ad Alfonso Signorini, fa un bilancio del suo percorso: “Sono entrata in un modo ed esco in un altro. Questa esperienza mi è servita veramente tanto, è un bilancio positivissimo. Sono un’altra Eli, felice e determinata. Spero che il pubblico abbia potuto vedere una Eli diversa, che in tv non si può vedere. Sono venuta qua per farmi vedere sotto ogni sfaccettatura“.

Forte commozione per la showgirl quando visiona una clip in cui sono racchiusi i giudizi dei suoi coinquilini. Successivamente trova in Mistery Room un regalo speciale: una gigantografia del primo e unico bacio che si è scambiato con Pierpaolo, nel corso di una prova ricompensa. A corredo della foto scrive una dedica per poi, sorprendendo tutti, scoccare un bacio fugace sulla bocca di Pierpaolo.

A seguire la showgirl saluta tutti i compagni per l’ultima volta, per poi abbandonare definitivamente la Casa.

